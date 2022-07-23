القبض على لص تسلل إلى أحد البنوك في غفلة من الأمن الإداري بالسويس

تمكن ضباط قسم شرطة السويس، من القبض على لص تمكن من التسلل إلى أحد البنوك في حي السويس، بعد أن تمكن من مغافلة أفراد الأمن الإداري، المتوجدين لتأمين البنك، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

بلاغ لمديرية الأمن بواقعة تسلل لص لفرع أحد البنوك

وكانت مديرية أمن السويس قد تلقت بلاغاً يفيد بتمكن لص من التسلل إلى أحد فروع البنوك، وعلى الفور توجهت قوة من قسم شرطة السويس لمكان البلاغ.

وتبين من المعاينة والتعامل مع البلاغ، أن اللص تمكن من مغافلة أفراد الأمن الإداري القائمين على تأمين المنشأة، وتمكن من التسلل إلى الداخل وكاد أن يشغل النار لولا وصول الشرطة وإلقاء القبض عليه دون إحداث أي أعمال تخريبية داخل البنك أو سرقة أية أموال من الخزائن.