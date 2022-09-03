ملحمة طبية بمستشفى الدلنجات تنقذ مصابا من الموت المحقق خلال 3 ساعات

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى الدلنجات بمحافظة البحيرة من إنقاذ حياة مواطن بعد اصابته بجرح قطعي في الرقبة طوله 25 سم وانفصال الحنجرة عن القصبة الهوائية.

كان قد وصل المريض الذي يبلغ من العمر 32 عاما، إلى الاستقبال في مستشفى الدلنجات مساء أمس، وهو مصاب إصابات بالغة ادعاء مشاجرة.

رفع حالة الطوارئ لاستقبال المريض

وتعامل فريق الطوارئ مع المريض حيث تم عمل اللازم له وتم دخوله حجرة العمليات وتم إنقاذه بعد 3 ساعات ونقله إلى غرفة العناية المركزة وحالته مستقرة حتى الآن.

تكون الفريق الطبي من عاصم نجم استشاري الجراحة العامة، أحمد عرفان أخصائي الجراحة، أحمد دمين زمالة جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جلال شفيق رئيس قسم الأنف والأذن، ريمون فؤاد أخصائي أنف وأذن، حسام الدسوقي رئيس قسم التخدير، أحمد فوزي، محمد شقيق دكتور عظام.

إشادة وكيل الوزارة بدور الأطباء

ومن جانبه أشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بجهود الفريق الطبي المشارك في هذه العملية والذي عمل على إنقاذ حياة المواطن.

كما تقدم بالشكر للدكتور مهدي هيوب مدير المستشفى وللفريق الطبي والفريق المعاون، وكافة العاملين بالمستشفى، مثمنًا جهودهم.

الدولة تطور منظومة الصحة

ونوه على أن الدولة تُولى اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة في التخصصات الدقيقة والطارئة.

وذكر الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية على أن شتى المنشآت الطبية التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة، تعمل على تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للمواطن المصري، وخاصة الحالات الحرجة والطارئة.