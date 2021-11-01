إنقاذ حياة مريض بكورونا أصيب بفتق بالبطن داخل عزل كفر الدوار

أجرى أطباء الجراحة بمستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار بمحافظة البحيرة اليوم، عملية جراحية عاجلة لمريض كورونا مصاب بفتق جراحي منفجر بالبطن بعد عملية استئصال بالمنظار وخروج الأمعاء ومحتويات البطن من خلال الجرح.

عمل الفحوصات الطبية

وقام الفريق الطبي بمستشفى كفر الدوار بعمل استكشاف للبطن والأمعاء وتنظيف للجرح وغلق طبقات البطن، بعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة له، أثناء وجوده بالحجر بالمستشفى وتلقيه بروتوكول علاج فيروس كورونا، وأجريت العملية بعد أخذ كافة الاحتياطات اللازمة، بمعرفة الفريق الطبي المذكور، وجرى عمل اللازم وإنقاذ حياة المريض.

يعاني من أعراض كورونا

يذكر أن المريض مصاب بفيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام ويخضع للحجر الصحي بمستشفي كوم حمادة، حيث تم تحويله إلى مستشفى كفر الدوار للحجر الصحي لإجراء الإسعافات اللازمة والعملية الجراحية.

الفريق الطبي المشارك

شارك في إجراء العملية عدد من الأطباء وهم: «أحمد المغربي، إخصائي الجراحة العامة، ومدير الفوج، ورامي جمعة زكري، إخصائي تخدير، وأحمد عبد السلام مساعد جراحة، ومنة الدغيدي مساعد جراحة، وإشراف تمريض كل من هاله فوزي، ومنال عبد الجليل، وشيماء محروس».

ارتفاع معدلات الشفاء

ومن جانبه، وجه الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الشكر للطاقم الطبي المشارك في العملية، مشيرا إلى أن هناك جهدا مضاعفا من قبل أطباء الحجر بمستشفيات المحافظة لزيادة معدلات الشفاء وذلك من خلال تطبيق برتوكول وزارة الصحة والسكان في علاج حالات كورونا.

كما أضاف وكيل صحة البحيرة، أن المحافظة تشهد ارتفاعا ملحوظا في نسب التعافي لحالات كورونا بمختلف نطاق المستشفيات.