إنقاذ حياة مريض أصيب بجلطة في القلب بـ"المنصورة الدولي"

أعلن الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام فريق طبى بمستشفى المنصورة العام الجديد " الدولي سابقا"، بإنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 57 عاما، كان يعاني من آلام شديدة وهبوط بعضلة القلب وعرق غزير.

وأضاف، أن الفريق الطبي تمكن من استقبال المريض وعمل تشخيص مبدئي برسم القلب بالطوارئ، وتبين وجود ذبحة شديدة وجلطة بالشريان التاجي، وتم دخول المريض على الفور العناية الفائقة للقلب وإعطاء مذيب الجلطات، حيث تلاحظ تدهور حالة المريض الأمر الذي استلزم من إدارة المستشفى التدخل السريع لإنقاذ المريض.

وأشار إلى انه على الفور تم استدعاء فريق القسطرة للتدخل، حيث تمت موافقة إدارة المستشفى على عمل قسطرة تشخصية وعلاجية عاجلة، كما تم تركيب دعامة بالشريان الأيسر، دون انتظار قرار نفقة الدولة وذلك لإنقاذ المريض.

كما اطمأن وكيل الوزارة، على استقرار حالة المريض وسلامة علاماته الحيوية، مقدما الشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي، بقيادة الدكتور هيثم موسى، استشاري القسطرة، والدكتور محمد العزب استشاري قلب، الدكتور محمود بحبح، أخصائي قلب ودكتور فاطمة شاهين أخصائية قلب، ومحمد أبو زيد ممرض وباقي الفريق المعاون من هيئة التمريض والفنيين، واعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية، وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

كما أوضح وكيل الوزارة، أن الكل يعمل على قدم وساق ويجتهد من أجل خدمة الوطن مهما كانت الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.