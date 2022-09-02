الصحة الإنجابية: ضيق الحوض ووضعية الجنين حالات تستدعي الولادة القيصرية

كشف تقرير رسمى صادر عن قطاع الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، عن الحالات التى تستدعى لجوء الطبيب إلى إجراء الولادة القيصرية، وأفاد التقرير أن الولادة والرضاعة الطبيعية هى الأفضل بالنسبة للأم وأكثر أماناً لها ولطفلها الرضيع، شريطة ألا تشكل الولادة الطبيعية خطورة على صحة الأم.

واستعرض تقرير «الصحة» الحالات التى تستدعى اللجوء إلى الولادة القيصرية وفق رأى الطبيب المشرف المحكوم بحالة الأم ووضع الجنين، ومنها أن تكون فترة المخاض طويلة، مع عدم حدوث انقباضات كافية فى الرحم، وهذا يعنى أن عنق الرحم للسيدة لا يتسع بما فيه الكفاية لمرور الطفل، لذلك أفضل حل هو الولادة القيصرية.

«القطاع»: هناك حالات حتمية لإجراء الجراحات أبرزها «مريضات السكر وكبر رأس الجنين»

وأضاف تقرير قطاع الصحة الإنجابية أن كبر حجم رأس الجنين قد يضطر الطبيب إلى اللجوء للولادة القيصرية، وكذلك معظم حالات التوائم، ووجود الجنين فى وضعية خاطئة لا تسمح بنزوله إلى حوض الأم وبدء المخاض بشكل طبيعى.

وأكد التقرير أن هناك حالات تتعرض فيها السيدة الحامل إلى وجود عدوى فى القناة المهبلية ويخشى الطبيب انتقالها إلى الجنين حال تمت الولادة الطبيعية، كالإصابة بعدوى الهربس التناسلى، لذلك يتم اللجوء إلى الولادة القيصرية، حرصاً على سلامة الأم والجنين.

واستكمل قطاع الصحة الإنجابية فى تقريره بأن هناك حالات تتسم بضيق مساحة الحوض وعدم وجود تجانس بين قياسات حوض الأم ورأس الجنين يجعل الطفل يخرج بسهولة تامة إلى الحوض، لذلك يتم اللجوء إلى الولادة القيصرية، كما أن وضعية المشيمة عندما تكون ساقطة فى الجزء السفلى من الرحم تعوق نزول رأس الجنين.

وهناك حالة أخرى، حسب التقرير، يتم اللجوء حتمياً فيها للولادة القيصرية وهى إصابة الأم بالسكر أو سكر الحمل، كما أن الرضاعة الطبيعية هى الغذاء الأفضل لحديثى الولادة، ويجب البدء فى الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة، ليستفيد الطفل من لبن السرسوب الذى يمنحه المناعة.

وعن مواصفات الرضاعة الطبيعية الناجحة، أفاد التقرير أنها تتلخص فى النوم الهادئ بعد الرضاعة وزيادة وزن الطفل بشكل طبيعى، وهى مهمة للأم أيضاً، وتساعد على انقباض الرحم وتقليل النزيف بعد الولادة، وتوفير المال والجهد، كما تعمل على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدى أو الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

ومن جانبه، دعا الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وسائل الإعلام إلى ضرورة دعم مبادرة تخفيف معدلات الولادة القيصرية، وحث السيدات على العودة للولادة الطبيعية، للحفاظ على سلامتهن، لافتاً إلى أن الدراسات أثبتت أن قرابة 90% من الأطفال المبسترين كانوا نتيجة ولادة قيصرية.

وأكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك حالات تحتاج إلى ولادة قيصرية، والولادة الطبيعية تعرضها للخطر، ولا بد أن ندرك هذه الحالات ويجب عدم التعميم.

وتابع «حاتم» أن تكلفة إجراء الولادة الطبيعية هى نفس تكلفة «القيصرية» فى المستشفيات، رغم الجهد الذى يبذله الطبيب فى الولادة الطبيعية، داعياً السيدات إلى ضرورة تغيير المفهوم الصحى الخاطئ لديهن بأن الولادة القيصرية سهلة، لأنها تعرض الطفل إلى الوضع فى الحضانات بسبب ولادته قبل موعده بأيام أو أسابيع، وهذا بالطبع ينعكس على الجنين ويحرمه من فرصة ولادة طبيعية فى الموعد المناسب صحياً وبدنياً له وللأم.