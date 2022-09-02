استشاريون: الولادة الطبيعية الأفضل للحامل والمولود

أكد استشاريون فى طب النساء والتوليد دعمهم لتوجه وزارة الصحة نحو التقليل من معدلات إجراء الولادة القيصرية فى مصر، ودعم وتعزيز الولادة الطبيعية وتوعية الأمهات والمقبلات على الزواج بأهمية ذلك للأم والمولود.

يقول الدكتور عمرو حسن، استشارى النساء والتوليد، إن نسبة الولادة القيصرية خلال السنوات القليلة الماضية زادت من عام 2000 إلى 2008 لأكثر من الضعف «من 10% إلى 28%»، ووفقاً لتصنيف عام 2014 جاءت مصر فى المركز الثالث بعد جمهورية الدومينيكان والبرازيل، وكان معدل الولادة القيصرية فيها 51%، أى إن نصف المواليد فى مصر جاءوا عبر ولادة قيصرية، لافتاً إلى إعلان صحيفة الجارديان البريطانية أن مصر هى أعلى نسبة ولادة قيصرية فى العالم بنسبة تصل إلى 63%.

يرى استشارى النساء والتوليد أن وقف انتشار الولادة القيصرية والحد من إجرائها من باب الاستسهال يجب أن يبدأ فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وتحديد اعتماد المستشفيات بناء على نسبة الولادة القيصرية بها، على أن يُمنح الاعتماد من خلال تقليل نسب الولادة القيصرية داخل المستشفيات.

وضرب «حسن» المثل بمحافظة بورسعيد بأنها الأعلى فى نسب الولادة القيصرية، وفقاً لآخر مسح سكانى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وقال: «لازم نقول لإدارات المستشفيات ليه نسب الولادة القيصرية مرتفعة ونبحث معاهم المشكلة، ولو قالوا محتاجين تمريض مدرب على متابعة حالات الولادة الطبيعية نعالج معاهم نقص أجهزة نبض الجنين وغيرها، ونزود المستشفيات بالتدريب الكافى والأجهزة وننظم مسابقات ومنافسات بين المستشفيات بحثاً عن أكثر مستشفى يقلل نسب الولادة القيصرية ونمنحه الاعتماد والجودة».

«حسن»: بورسعيد تتصدر المحافظات الأعلى بـ77%

وتابع «حسن» قائلاً إن مصر خلال هذا العام أصبحت الدولة الأولى عالمياً فى نسبة إجراء الولادة القيصرية، وتصدرت بورسعيد أعلى المحافظات بنسبة 77%، وجاءت مطروح فى ذيل القائمة بـ26%.

ووصفت الدكتورة أميمة إدريس، استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، معدلات الولادة القيصرية فى مصر بـ«الهوس والجنون»، مضيفة أن المعدلات العالمية تتراوح بين 25 و30% فقط نظراً لوجود حالات تحتاج لهذا الإجراء بالفعل.

وأشادت «إدريس» باتجاه وزارة الصحة لتنظيم حملات ومبادرات للحد من هذا النوع من الولادة، ودعم الولادة الطبيعية، مشيرة إلى وجود بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالولادة القيصرية، ومنها أن الأم تنهى الولادة القيصرية بشكل بسيط وسهل دون ألم، بينما رحلة الألم تبدأ حقيقة بعد الولادة وأضرارها أكبر، وعلى سبيل المثال إصابة المشيمة المخترقة قد تصل مضاعفتها إلى «استئصال الرحم» لبعض السيدات مع الولادة الثانية لها.

وعن أسباب ارتفاع معدلات الولادة القيصرية خلال السنوات القليلة الماضية، أشارت استشارى النساء والتوليد بقصر العينى إلى عدم ممارسة الرياضة لأنها تسعى لتوسيع الحوض وتقوية عضلة البطن ما يسهل الولادة الطبيعية، وعدم ممارسة الرياضة يعمل على الإحساس بآلام الظهر، خاصة فى نهاية الشهر التاسع، وبالتالى تستعجل الولادة القيصرية للتخلص من ألم الظهر.

وأكدت استشارى النساء والتوليد دور الأعمال الفنية سواء السينما أو الدراما التليفزيونية فى تصدير فكرة معاناة الأم من الولادة الطبيعية، ما أدى إلى لجوء معظم السيدات للولادة القيصرية واستسهالها رغم مخاطرها، فضلاً عن الثقافة الخاطئة لدى الأمهات والحموات بأن حقنة «الأبيدورال»، أو كما يسمونها «إبرة الضهر»، تسبب الشلل، وبالتالى ترفض الأمهات أن تخضع بناتهن الحوامل لهذه الحقنة لتخفيف ألم الولادة.

«إدريس»: من الضروري توعية الأسر بالولادة الطبيعية والقيصرية

وشددت «إدريس» على ضرورة التوعية وتغيير المفاهيم الخاطئة لدى الأسر والأزواج والمقبلين على الزواج عن الولادة الطبيعية والقيصرية، لأن هذه المفاهيم لا ينعكس تأثيرها السلبى على الولادة فحسب، بل يمتد إلى تفضيل الرضاعة الصناعية عن الطبيعية، رغم أهمية وفائدة الرضاعة الطبيعية ودورها الكبير فى انقباض الرحم ووقف النزيف بعد الولادة، وتقليل مخاطر سرطان الثدى والمبيضين، وداء السكرى من النوع الثانى، أو الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

وطالبت استشارى النساء والتوليد بقصر العينى بضرورة دعم الزوج لزوجته خلال فترة الحمل وتشجيعها على الولادة الطبيعية، لافتة إلى أن بعض الأطباء يتساهلون فى اتخاذ إجراء بنوع الولادة المناسب للحامل، ويميلون إلى «القيصرية»، ضاربة المثل بسيدة أجرت عملية ولادة طبيعية خلال 24 ساعة ورغم طول المدة، فإنها بمجرد إتمام الوضع كانت سليمة ومعافاة والطفل بصحة جيدة وذو مناعة وفيرة، ولم يحتج إلى دخول حضانات والرضاعة تمت بشكل طبيعى.