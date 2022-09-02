وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان بطولة الجمهورية للشركات

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،مساء اليوم الجمعة، فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ ٥٥ والتى تحمل اسم "دورة الراحل الدكتور حسنى غندر".

أقُيم حفل افتتاح البطولة بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، وقدمها الإعلامى أشرف محمود رئيس الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، وبدأت بطابور العرض للشركات، تلاه مجموعة متنوعة من الفقرات الرياضية والفنية.

فى كلمته، قال وزير الشباب والرياضة :"نتقدم جميعاً بعميق التقدير والامتنان إلى أسرة الراحل الدكتور حسنى غندر الذى كانت له أيادٍ بيضاء على صعيد خلق جو من التنافس الرياضى بين الشركات ومختلف مؤسسات القطاع الخاص من خلال تنفيذ أكبر تجمع رياضى لهم وهى بطولة الشركات كل عام".

تابع الوزير :"مستمرون فى دعم بطولة الشركات، وتنفيذها بمحافظة بورسعيد الباسلة عاماً تلو الأخر لما لها من أثار إيجابية عديدة يأتى أبرزها فى التأكيد على أهمية ممارسة الرياضة بين شريحة العاملين، وتبادل الثقافات وتعزيز أواصر التواصل بينهم، وخلق حالة من الحراك الرياضى بين المؤسسات والشركات".

من جانبه، قدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة لحرصه كل عام على حضور افتتاح بطولة الشركات ، ودعمه الدائم لها ، بجانب الدور الملموس فى تطوير المنشآت الشبابية والرياضة بالمحافظة، مشيراً أنه يتم الحرص على تنظيم بطولة الشركات على أعلى مستوى وتوفير كل مقومات النجاح لها.

فى سياق متصل، التقى الدكتور أشرف صبحى، فريق الإسكواش للجنة الرياضية بالوزارة حيث تعرف على جدول منافساتهم بالبطولة، وتحقيقهم الفوز فى أولى المنافسات على فريقى البنك الأهلى وسكر النوبارية.

حضر افتتاح البطولة المهندس حسن كامل رئيس الإتحاد الرياضي للشركات، محمد حسنى غندر نجل الراحل الدكتور حسنى غندر"، ومن وزارة الشباب والرياضة شهد الافتتاح كل من "الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، محمد عبد النبى رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير، محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، عبد الفتاح حافظ مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد".