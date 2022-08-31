وزير الرياضة يطلق شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ 55

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ 55 (دورة الراحل الدكتور حسني غندر)، اليوم الأربعاء، من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مجلس إدارة الإتحاد العام الرياضي للشركات برئاسة المهندس حسن كامل.

أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية بطولة الجمهورية للشركات، وحالة التنافس الرياضي الذي يعيشه المشاركون العاملون بمختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية خلال فترة تنفيذ البطولة التي تخدم قطاعًا هامًا وحيويًا يمثله المجتمع العمالي، مشيدًا بالدور الكبير الذي قام به الدكتور حسني غندر في تطوير البطولة سنويًا، مشيرًا إلى أن إطلاق الشعلة من العاصمة الادارية كانت فكرة الراحل، وامتدادًا لمواقفه الوطنية وحرصه على إطلاق شعله بطولة الشركات من داخل المشروعات القومية.

وأعلن «صبحي» على إطلاق اسم الراحل حسني غندر على بطولة دوري الشركات سنويًا وبصورة مستمرة، تخليدًا لاسمه وأثره الطيب، وما قدمه لهذه البطولة طوال فترات إقامتها، مشيرًا إلى أن الراحل حسني غندر هو الأب الروحي لرياضة الشركات.

من جانبه، قدم المهندس حسن كامل رئيس الإتحاد الرياضي للشركات التهنئة لوزير الشباب والرياضة على تجديد الثقة من القيادة السياسية، ليواصل مسيرة النجاحات للرياضة المصرية، وتقديرًا لما قدمه طوال الفترة الماضية منذ تولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة.

أشار رئيس الإتحاد الرياضي للشركات، إلى أن الراحل الدكتور حسني غندر قدم الكثير لإتحاد الشركات، مؤكدًا على استكمال مسيرة الإنجازات التي قدمها الراحل للإتحاد، مقدمًا الشكر لوزير الشباب والرياضة على إطلاق إسم الدكتور حسني غندر على بطولة الشركات هو لمسة وفاء من الوزير، وتكريمًا للراحل على ما قدمه طوال مسيرته المشرفة.