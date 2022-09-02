كاظم الساهر: الكمامة أعظم هبة من الله.. وبسببها نزلت الأسواق الشعبية متخفيا

تحدث النجم العراقي الكبير كاظم الساهر عن الصعوبات التي واجهها في مشواره الفني، موضحا أن الصعوبة والجمال في هذا المشوار أنه مرتبط بشخصية الإنسان، ومتعلق بما يحمله من أفكار بداخله.

أضاف "كاظم" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، مساء اليوم الجمعة، أن الموهبة تتطلب احترامها وتتطلب أيضا تدعيمها بالثقافة، قائلا: "لما تكون موهبة بدون إدراك إنه هناك مجالات أخرى يجب أن أبحث فيها، هذا خطأ.. لازم نكبر مجال الدائرة ونروح مسافات بعيدة، وهذا الأمر تطلب عزلة.. أنا تقريبا في شبه عزلة تامة من 20 سنة تقريبا".

أوضح أن العزلة بمعنى الغياب عن السهر والخروج ولقاء الأصدقاء باستمرار، قائلا: "كل هذه الأشياء شبه حرمت منها، لا أسهر إلا لو في عمل، أنا بيتوتي للغاية، حتى بيتي اخدته بقرية لأني أحب الخضرة والزراعة".

أشار القيصر إلى أنه من النادر أن يخرج من منزله، ويستمر في عمله فقط، لكن حين جاء وباء كورونا كانت هذه الفترة بمثابة هبة من الله له في حياته، حيث كان يخرج للأسواق متخفيا خلف الكمامة، قائلا: "في الكورونا هذا الماسك هبة من الله، والله العظيم هبة من الله، أحط الماسك والنضارة وأنزل بنص الأسواق الشعبية اللي كنت محروم منها 20 سنة.. يوميا كنت أخرج ما أجلس في البيت".