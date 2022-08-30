محبو كاظم الساهر عن ظهوره مع منى الشاذلي: «العالم ينتظر الملك»

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع برومو حلقة المطرب كاظم الساهر مع الإعلامية منى الشاذلي، الذي جرى طرحه مساء أمس، إذ يحل ضيفا على برنامج «معكم» المذاع عبر قناة «cbc»، الساعة التاسعة مساء غد الجمعة المقبل.

كاظم الساهر يظهر مع الإعلامية منى الشاذلي

وتفاعل الجمهور مع برومو حلقة كاظم الساهر مع منى الشاذلي، خاصة أنه أول ظهور بعد غياب دام لسنوات عبر الشاشات المصرية، وعلق أحد محبيه: «العالم كله عم ينتظر اللقاء مع الملك».

وقالت أخرى: «بحبه أوي أوي»، وعلق آخر: «أجمل وأعظم حلقة راح تكون بتاريخ البرنامج».

كاظم الساهر يظهر مع ابنه في البرنامج

يذكر أن حلقة كاظم الساهر مع منى الشاذلي ستشهد تقديمه أغنية جديدة، كما يظهر للمرة الأولى مع ابنه ويتحدثان عن علاقتهما.

وسيقدم الفنان كاظم الساهر خلال الحلقة عددا من أغانية المميزة، منها زيديني عشقا، وعيد العشاق، وقولي أحبك.