كاظم الساهر يقدم أغنية جديدة لجمهوره في «معكم منى الشاذلي» غدا

يحل الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر، ضيفًا على جمهوره في مصر والوطن العربي، مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد فترة غياب عن القاهرة تجاوزت الـ10 سنوات، وذلك عبر برنامج «معكم منى الشاذلي»، غدًا الجمعة على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تفاصيل حلقة كاظم الساهر مع منى الشاذلي

خلال اللقاء الاستثنائي، يغني كاظم الساهر ويحكي كما لم يحك من قبل عن تجارب ملهمة في حياته ومواقف في مسيرته يذكرها لأول مرة، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية كاملة، وبحضور جمهور كبير من عشاقه ومحبيه الذين حضروا من جميع المحافظات المصرية وبعضهم حضر من خارج مصر.

ويقدم الساهر للبرنامج وجمهوره أغنية جديدة تظهر للنور لأول مرة، من كلماته وألحانه، هدية للبرنامج وللإعلامية منى الشاذلي، تؤديها معه فرقته الموسيقية.

كاظم الساهر و مفأجاة لجمهوره

ويتضمن اللقاء حكايات ومواقف يحكيها قيصر الغناء العربي لأول مرة عن والده، وذكريات الدراسة في معهد الموسيقى ببغداد، وسبب وكيفية إطلاق اسم «الساهر» عليه وبسبب من، وتعليق والده على الاسم.

كما يتحدث عن جلسات العمل مع الشاعر الكبير نزار قباني لاختيار القصائد التي قدمها، وكيفية تغيير بعض الجمل والكلمات في القصائد للإفلات من رفض الرقابة لها، وسر القصيدة التي لحنها كاظم من أعمال نزار وعمره 16 عاما وبقيت حبيسة لديه، وقدمت بعدها بسنوات طويلة، وكيف ولماذا قال له نزار قباني «سنغزو العالم العربي».

ويشهد اللقاء حضور عمر كاظم الساهر، الابن الاصغر للفنان الكبير، والذي يتحدث في جزء من اللقاء عن والده الذي شاركه الحديث بشكل ودي للغاية.

وخلال اللقاء يتلقى كاظم أسئلة من جمهوره في الاستوديو عن الفن والحياة والموسيقى والغناء، ويرد عليها ويتفاعل مع الجمهور فيها، قبل أن يتوجه إليهم ويصافحهم فردا فردا، ما يصنع حالة كبيرة من البهجة والفرح للجمهور.