إسلام حمدي: قرارات البنك المركزي الأخيرة أسعدت الكثيرين

قال الإعلامي إسلام حمدي، إن قرارات حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري تسعد الكثيرين، منها قرار إلغاء الحد الأقصى للايداع في اليوم الواحد بماكينات الـATM والبنوك، كما رفع حد السحب من البنك لـ150 ألف جنيه، ومن ماكينات الـATM لـ20 ألف جنيه.

«حمدي»: سيقوم التجار بإخراج بضائعهم بسبب كثرة المعروض منها

وأضاف «حمدي»، خلال تقديمه لبرنامج «بيقولك»، والمذاع عبر صفحة «CPYP» على «فيس بوك»، أن القرار الثاني الذي أصدره القائم بأعمال المحافظ الجديد هو فتح باب الاستيراد لمستلزمات الإنتاج، والتي قد تعطلت لفترة من الوقت، مشيرا إلى أن أي تاجر كان يقوم بعدم بيع سلعته من أجل رفع سعرها مستقبلا، ولكن وبعد القرار فيستطيع التاجر إخراج بضائعه بسبب كثرة المعروض من السلع المختلفة.

«حمدي»: الدولة بتحاول تقدم وجبة ترفيهية للمواطنين بأقل تكلفة

واستطرد: «وفي مهرجان القلعة الناس سمعت عمر خيرت وهاني شاكر ومدحت صالح وغيرهم من المطربين بـ20 جنيها فقط، والدولة بتحاول تقدم وجبة ترفيهية للمواطنين بأقل تكلفة، وده خير مثال على الاستثمار في البشر قبل الحجر».