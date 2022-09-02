البنك المركزي و«الهجرة» يبحثان التعاون لتقديم تيسيرات للمصريين بالخارج

بحث حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويسهم في زيادة مساهمة المغتربين في الاقتصاد القومي، في إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج.

وخلال الاجتماع، جرى مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات والطلبات التي تم طرحها خلال المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج، والذي عقدته وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة منتصف شهر أغسطس الماضي.

وقالت «جندي»، إن المصريين بالخارج يمثلون إضافة قوية للاقتصاد الوطني، بمدخراتهم من تحويلات بالعملة الصعبة، مشيرة إلى التقارير الصادرة عن البنك الدولي حول التوقعات بزيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج ومن جانب المهاجرين في ظل تزايد الصعوبات المتأثرة من المتغيرات على المستوي العالمي، مؤكدة أن المواطن المصري بطبعه شديد الانتماء والارتباط بوطنه الأم.

مطالب بطرح أوعية ادخارية تستوعب مدخرات المصريين بالخارج

ونقلت وزيرة الهجرة، لمحافظ البنك المركزي، طلبات المصريين بالخارج بطرح أوعية ادخارية تستوعب مدخراتهم وتضمن عائدا متميزا وتوفير تيسيرات في التحويل من الدول التي يقيمون بها، على اختلاف تنوع تواجدهم سواء بدول الخليج أو أوروبا والولايات المتحدة ومختلف دول المهجر.

إشادة بقرارات محافظ البنك المركزي لطمأنة المستثمرين

وأضافت الوزيرة، أن هناك إشادة من المصريين بالخارج بالقرارات التي أصدرها محافظ البنك المركزي لطمأنة المستثمرين، واجتذاب رؤوس أموال في الفترة الجارية وما تمثله من عوامل تحفيز وتيسير على التعاملات النقدية، مؤكدة ثقة المواطنين في المشروعات والمبادرات المختلفة التي تطلقها الدولة في مختلف المجالات وفي مقدمتها الاستثمار العقاري والبنكي.