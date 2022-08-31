البنك المركزي: تراجع أسعار الذهب عالميا من الفترة 19 إلى 26 أغسطس

سجلت أسعار الذهب العالمية انخفاضا بنسبة 0.51% مع انتعاش الدولار الأمريكي، إذ صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بالالتزام بكبح جماح التضخم المرتفع خلال خطابه في الملتقى السنوي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول.

أسعار الذهب العالمية تتراجع

وبحسب نشرة البنك المركزي المصري عن أداء الأسواق العالمية، فإنَّ سعر أوقية الذهب فقد 0.51% من وزنه النسبي بالسوق العالمي خلال الفترة من 19 إلى 26 أغسطس 2022.

أسعار النفط العالمية ترتفع

فيما أشارت نشرة البنك المركزي عن أهم تطورات الأسواق العالمية، إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.41% خلال تداولات الأسبوع المذكور.

وتابعت: «يرجع زيادة سعر برميل النفط إلى خفض آفاق توقعات معدلات الإنتاج».

فيما أكد وزير الطاقة السعودي في وقت سابق أرجحية خفض الإنتاج بمجموعة «أوبك+» لمواجهة «الانفصال الحالي في مستويات الإنتاج المقررة عن الحقيقية» في سوق النفط.

مخزون النفط الأمريكي يتراجع 5.6 مليون برميل خلال أسبوع

كما ذكرت نشرة البنك المركزي المصري، ما أظهرته بيانات معهد البترول الأمريكي من أنَّ مخزونات الخام للبلاد تقلصت بمقدار 5.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس، لتفوق التوقعات بانخفاض يصل إلى 0.4 مليون برميل.

كذلك أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض بمقدار 3.282 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس، وهو ما يفوق توقعات السوق بشكل كبير التي قدرت حجم التراجع بـ 0.933 مليون برميل.

يشار إلى تداعيات اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا على قطاع الطاقة، وتحديدا سوق النفط والغاز الطبيعي، إذ قفز سعر برميل البترول من مستويات 70 دولارا ليتضاعف سعره تقريبا، ثم يعاود الهبوط في الوقت الحالي ولكن بوتيرة أقل حدة.

بينما لا تزال أسعار الغاز الطبيعي عالميا مرتفعة، ما يهدد اقتصاد الاتحاد الأوروبي خاصة مع قرب دخول موسم الشتاء والصقيع، إذ تعتمد القارة العجوز على إمدادات الغاز من روسيا بشكل أساسي.