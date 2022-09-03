مواقيت الصلاة اليوم السبت في محافظة كفر الشيخ.. «الظهر 11:56»

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد ومواقيت الصلاة بجميع محافظات مصر، ومن بينها محافظة كفر الشيخ، ويبحث الكثير من المواطنين عن مواقيت الصلاة اليوم السبت في كفر الشيخ لأداء الفروض في أوقاتها المحددة.

وتقدم «الوطن» في هذا السياق للقراء والمتابعين، مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 في كفر الشيخ.

مواقيت الصلاة اليوم السبت في كفر الشيخ

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم السبت في كفر الشيخ بحسب التوقيت المحلي للمحافظة، والتي أوضحتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

موعد صلاة الفجر 4:06 صباحاً

موعد الشروق 5:37 صباحاً

موعد صلاة الظهر 11:56 صباحاً

موعد صلاة العصر 3:34 مساءً

موعد صلاة المغرب 6:21 مساءً

موعد صلاة العشاء 7:42 مساءً

مسجد إبراهيم الدسوقي.. أكبر مساجد كفر الشيخ

ويوجد في محافظة كفر الشيخ عدد كبير من المساجد، من أشهرها مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، وتبلغ مساحته 3000 م2، ويقع على مقربة من فرع نهر النيل برشيد، ويرجع تاريخ إنشائه لعام 1277 ميلادي - 745 هجري.