مواقيت الصلاة اليوم الجمعة بمحافظة كفر الشيخ.. «العصر 3:30»

يبحث الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة يوم الجمعة بمحافظة كفر الشيخ، للتعرف على المواعيد الصحيحة وأداء الصلوات في أوقاتها، ويقدم «الوطن» مواقيت الصلوات في محافظة كفر الشيخ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الجمعة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة يوم الجمعة بمحافظة كفر الشيخ

وجاءت مواقيت الصلاة يوم الجمعة بمحافظة كفر الشيخ، وفقاً لما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة المساحة، كالتالي:

موعد أذان الفجر ليوم الجمعة 4:02 ص

موعد الشروق ليوم الجمعة 5:33 ص

موعد أذان الظُّهْر ليوم الجمعة 11:56 ص

موعد أذان العَصر ليوم الجمعة 3:30 م

موعد أذان المَغرب ليوم الجمعة 6:19 م

موعد أذان العِشاء ليوم الجمعة 7:39 م

خطبة الجمعة اليوم 2 سبتمبر 2022

يُشار إلى أن خطبة الجمعة الموحدة اليوم الموافق 2 سبتمبر 2022، ستكون تحت عنوان «آيات الاعتبار في القرآن الكريم».

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق.

جدير بالذكر، أن وزارة الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا «إحلال وتجديد»، اليوم الجمعة، في عدة محافظات، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو 2022 وحتى الآن 126 مسجدًا، منها 108 مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، و18 مسجدًا «صيانة».