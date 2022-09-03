مصرع 20 شخصا في هجوم لحركة الشباب الصومالية على إقليم «هيران»

أعلنت السلطات الصومالية، اليوم السبت، مقتل نحو 20 شخصًا إثر هجوم لحركة الشباب على إقليم هيران وسط الصومال، وفق ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

هجوم حركة الشباب على أحد فنادق العاصمة

وشنت حركة الشباب في الآونة الأخيرة هجومًا على أحد الفنادق في العاصمة مقدشيو، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينما تمكنت الشرطة الصومالية من إنقاذ 13 شخصًا من الرهائن الذين تم احتجازهم في الفندق.

وأشارت الشرطة في الصومال حينها، إلى أن مهاجمين فجروا عبوتين ناسفتين خارج الفندق قبل دخولهم المبنى وأطلقوا النار، موضحة أن المسلحين تحصنوا في الطابق العلوي من الفندق، بعد ساعات من بدء الهجوم.