استمرار الاشتباكات بين مسلحي حركة «الشباب» والشرطة الصومالية بفندق في مقديشو

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، بأنّ الاشتباكات لا تزال متواصلة بين مسلحي حركة الشباب، المتحصنين في فندق بمقديشو، وقوات أمنية صومالية.

اقتحام فندق وسقوط ضحايا

وكان عدد من مسلحي حركة الشباب الصومالية، قد اقتحموا مساء الجمعة، فندقًا بالعاصمة الصومالية مقديشو، ويقول مسؤولون أمنيون إن 10 أشخاص قتلوا جراّء الهجوم.

وأشار الشرطة في الصومال، إلى أن مهاجمين فجروا عبوتين ناسفتين خارج الفندق قبل دخولهم المبنى وأطلقوا النار، موضحة أن المسلحين تحصنوا في الطابق العلوي من الفندق، بعد ساعات من بدء الهجوم.

وحدة خاصة أنقذت العشرات

فيما ذكرت «بي بي سي»، أن وحدة شرطة صومالية خاصة، أنقذت العشرات من الضيوف والموظفين من الفندق.

وفي وقت سابق قال أحد المسؤولين الأمنيين: «واصلت القوات الأمنية تحييد الإرهابيين الذين تم تطويق المسلحين داخل غرفة في مبنى الفندق، وتم إنقاذ معظم الأشخاص».