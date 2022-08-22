الصومال يعلن مقتل 21 شخصا جراء الهجوم الإرهابي على فندق «حياة»

اعلن وزير الصحة الصومالي، علي حاجي عدن، للتلفزيون الوطني الصومالي، مقتل 21 شخصا وأصيب 117 آخرين بينهم 15 شخصا في حالة حرجة، جراء هجوم حركة «الشباب» الإرهابية على فندق «حياة» بالعاصمة الصومالية «مقديشو»، واشتباكهم مع قوات الأمن في معركة بالأسلحة النارية، مساء الجمعة الماضية، استمرت 30 ساعة.

وفي وقت سابق، سُمع دوي انفجارات ضخمة داخل الفندق، مساء الجمعة الماضية، حيث أطلقت قوات الأمن الصومالية قذائف مدفعية وأسلحة ثقيلة أخرى لتدمير أجزاء من الفندق الذي تحصن فيه عناصر «الشباب» الإرهابية.

عناصر الشباب الإرهابية استخدموا المتفجرات لاقتحام فندق حياة

واستخدم عناصر الشباب الإرهابية، في وقت سابق، المتفجرات لاقتحام فندق «حياة»، قبل أن يسيطروا عناصر على نزلائه ويحتجزونهم كرهائن، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

بدورها، نشرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا»، صورا لوزير الصحة، اثناء قيامه بجولة تفقدية إلى جميع المستشفيات التي استقبلت قتلى ومصابي الهجوم الإرهابي.

الشرطة الصومالية: إنقاذ 106 أشخاص بينهم نساء وأطفال

وكان مفوض الشرطة الصومالية، عبدي حسن محمد، قال في وقت سابق، إن القوات الأمنية أنهت حصار حركة «الشباب» الإرهابية لفندق «حياة»، صباح أمس الأحد، مشيرا إلى إنقاذ 106 أشخاص بينهم نساء وأطفال، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وفي وقت سابق، ظهرت تقارير مساء أمس الأحد، أشارت إلى أن رئيس المخابرات الصومالية مهد صلاد، أمر قوات الأمن بهدم الفندق بالأرض مما أثار مخاوف من احتمال وفاة أشخاص محاصرين بداخله، كما أشارت أنباء غير مؤكدة، إلى إطلاق طائرات أمريكية بدون طيار صواريخ استهدفت فندق «حياة»، وفقا لما ذكره موقع «صومالي جارديان».