جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل مسكنه بالشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب عشريني مصاب بجرح طعني في الرقبة داخل مسكنه في قرية النحاس التابعة لمركز الزقازيق، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف جهات التحقيق.

العثور على جثة شاب في مسكنه

كانت مديرية أمن الشرقية برئاسة اللواء محمد صلاح، تلقت إخطارا من رئيس مباحث مركز الزقازيق، يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى «كريم أ ع ف»، 20 عاما، مذبوحا داخل مسكنه في ظروف غامضة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن شقيق الشاب هو الذي عثر على جثته داخل منزل الأسرة في قرية النحاس بالزقازيق.

نقل الجثة إلى مشرحة الزقازيق

وتم نقل جثة الشاب بسيارة إسعاف إلى مشرحة الزقازيق العام لمعرفة الصفة التشريحية، وأُخطرت جهات التحقيق التي طلبت ندب الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه، وبيان ما به من إصابات وسبب الوفاة، كما طلبت جهات التحقيق سرعة تحريات رجال المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.