حبس شاب متهم بقتل عمه بسبب خلاف على الميراث في الشرقية

قررت نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية، حبس شاب متهم بقتل عمه بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح ببسبب الخلاف على الميراث 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح القبض على الشاب المتهم بقتل عمه بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بسبب الخلاف على الميراث.

استقبال مستشفى منيا القمح الجثة

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من الرأئد أحمد الخولي رئيس مباحث منيا القمح يفيد استقبال إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي باستقبال «ف. ع» 35 عاما مقيم بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني.

بالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب ابن شقيق المجني عليه وذلك بسبب خلافات على الميراث، كما تبين وقوع خلافات سابقة بين الطرفين لذات السبب، وتم نقل الجثة إلى مستشفى منيا القمح المركزي.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، فيما قررت النيابة العامة نقل الجثة لمستشفى الزقازيق العام لمعرفة الصفة التشريحية وفي وقت لاحق أصدرت النيابة قرارا بالتصريح بالدفن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في منيا القمح من القبض على المتهم وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية للجريمة

وأوضحت منى محمد محامية بالاستئناف العالي أن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه موادا ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.

وأضافت: «إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن»، مشيرة إلى أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وأكدت أن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.