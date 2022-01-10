تجديد حبس قاتل صديقه لسرقة 16 ألف جنيه في الشرقية

قررت محكمة بلبيس الجزئية، تجديد حبس المتهم بقتل صديقه لسرقة مبلغ 16 ألف كانت بحوزته، 15 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية.

العثور على جثة شخص في مصرف

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغ من بعض الأهالى بالعثور على جثة عامل، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز، بأحد المصارف المائية بدائرة المركز وانتشالها بمعرفة الأهالي.

تحديد هوية المتهم

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وملابساتها وتوصلت جهود فرق البحث المشكلة برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية، أن وراء إرتكاب الواقعة شخص مقيم بدائرة مركز بلبيس، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

المتهم يعترف بقتل صديقه من أجل سرقته

وأضاف المتهم خلال اعترافاته بوجود علاقة صداقة بينه والمجني عليه، وعلمه بوجود مبالغ مالية بحوزته، فعقد العزم على التخلص منه وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية وهاتفه المحمول.

وفي يوم الواقعة، قابل المتهم المجني عليه، وتوجها لمسكن صديقهما، عامل، مقيم بذات الناحية، واستعار الدراجة النارية الخاصة به بزعم توصيل المجني عليه لمسكنه، وحال سيرهما قام بإيقاف الدراجة بزعم تعطلها، ولدى قيام المجنى عليه بمحاولة إصلاحها غافله المتهم وخنقه، فأودى بحياته واستولى منه على المبلغ المالي 16 ألف جنيه والهاتف المحمول.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

وأرشد المتهم عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، كما أرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى شخص مقيم بذات الناحية، وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف وقرر بعدم علمه بأنه من متحصلات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم.