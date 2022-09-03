قيس عبدالفتاح: فيلم «على باب الوزير» نقطة فارقة في تاريخ الفن المصري

قال الفنان قيس عبدالفتاح، إن علاقته بالفن بدأت قبل أن يولد، حيث وُلد في أربعينات القرن الماضي في مستشفى فؤاد الأول، وكان والده مسافرًا إلى فرنسا في فرنسا ووالدته هي التي اختارت اسم قيس.

سميت بهذا الاسم بسبب الراديو

وأضاف «عبدالفتاح» خلال لقاء مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، مع بسنت الحسيني، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «سميت بهذا الاسم بسبب الراديو، وكان أحمد علام يقدم المسلسل الإذاعي مجنون ليلى في الإذاعة، وكان صوته جميلًا ومن هنا سميت باسم قيس لأن أحمد علام كان يجسد شخصية قيس».

الفن هو محاكاة الواقع بطريقة شيك

وتطرق إلى الحديث عن فيلم على باب الوزير، قائلًا: «هذا الفيلم كان نقطة فارقة في تاريخ الفن المصري، بطله موضوع وليس شخص، لأنه كان يتحدث عن المُحضر والسباك والجزار وغيرها من الشخصيات، والفيلم عايش لحد النهاردة، فالفن هو محاكاة الواقع بطريقة شيك، وشابو لكل واحد وضع لبنة في هذا الفيلم، وشرف لي أنني شاركت في هذا الفيلم».