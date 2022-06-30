ثورة 30 يونيو.. الفن يعود إلى رسالته ويهتم بقضايا المجتمع

أخرجت ثورة 30 يونيو أفضل ما في المصريين، وأكدت حبهم لوطنهم وتكاتفهم يدًا بيد لكي يقدموا الأفضل لمجتمعهم، ولم يتوقف دور الثورة على مواجهة الإرهاب فحسب، ولكنها ركزت على البناء من أجل حياة أفضل، وهو ما أثر على الفن بشكل عام، إذ حرص صناع الفن على تقديم محتوى فني هادف يتناسب مع ثورة 30 يونيو، وظهر عدد كبير من الأعمال الوطنية التي قدمت قضايا تهم المجتمع، وترصد الواقع الذي عاشته البلاد في هذه الفترة.

فيلم اشتباك

ولعل أبرز الأعمال الفنية التي وثقت أحد أهم أحداث في تاريخ مصر المعاصر، فيلم «اشتباك»، الذي تم عرضه في عام 2016، وتدور أحداثه بعد ثورة 30 يونيو، من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب.

المشخصاتي الجزء الثاني

تناول فيلم «المشخصاتي»، الجزء الثاني، عدد كبير من الأحداث التي وقعت بعد ثورة 25 يناير، حتى 30 يونيو، واستطاع هذا العمل السينمائي أن يبرز النجاح الكبير الذي حققته ثورة 30 يونيو في تخليص مصر من حكم الإخوان.

مسلسل الاختيار 2

قدم مسلسل «الاختيار 2»، وثيقة فنية وتاريخية عن أهم الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها المعاصر، من إخراج بيتر ميمي.

تفاحة آدم

رصد مسلسل «تفاحة آدم»، منذ حلقاته الأولى محاولات الإخوان لفرض سيطرتهم على وزارة الداخلية، والقضايا السائدة على الساحة السياسية آنذاك، ومحاولات اغتيال رجال الشرطة.

امبراطورية مين

قدمت الفنانة هند صبري، مسلسل «امبراطورية مين»، الذي تناول التغيرات السياسية والاجتماعية التي طرأت على مصر بعد ثورة 25 يناير، وحتى 30 يونيو.

الداعية

يُعد مسلسل «الداعية»، بطولة هاني سلامة، واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التي عرضت أشكالًا مختلفة من فساد حكم الإخوان، إذ تناول سياستهم وأفكارهم.