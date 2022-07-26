حسام صالح: الفن المصري سيصل عبر الشاشات لكل بيت في مصر

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، إن الهدف العام من التعاون مع وزارة الثقافة هو توفير محتوى مرئي يناسب المواطن المصري الذواق للفن الأصيل، لافتا إلى ان التعاون جاء ايضا من منطلق حرص الشركة على النهوض بالمواطن المصري ثقافيا وفنيا، «وزارة الثقافة لديها عدة فعاليات مهمهة مثل مهرجان القلعة المقرر إقامته قريبا وستنشر فعاليته على مختلف الشاشات».

صالح: اكتشاف المواهب سيتم في كافة المحافظات

وأكد «صالح» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الفن المصري سيصل من خلال الشاشات لكل بيت في مصر خلال الفترة المقبلة وكذلك اكتشاف المواهب الفنية من الشباب المصري في مختلف محافظات الجمهورية، مشيدا بأداء برنامج مساء دي أم سي ودوره في رفع الوعي لدى المواطن.

تعاون بين «المتحدة» و«الثقافة»

وتابع الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الاعلامية قائلا إن وزارة الثقافة تمتلك عدة جهات تؤثر في المجتمع من مسرح وقصور ثقافة ودار الأوبرا والمعارض المختلفة، لافتا إلى أن تعاون الشركة المتحدة مع وزارة الثقافة يتيح امكانات الوزارة للمشاهد على مختلف الشاشات «لو عندنا عرض على دار الأوبرا يشوفه ألفين شخص نقدر ننقله على شاشاتنا ويشوفه ملايين».

وأوضح «صالح» أن التعاون يتضمن مراعاة تواجد وزارة الثقاقة في مختلف المحافظات ونقل عروضها المميزة والمواهب المتعددة ونقلها على الشاشات، لافتا إلى أن بعض سكان المحافظات الموهوبين يقولون أن لديهم مشكلة في التنقل إلى القاهرة الكبرى من اجل عرض مواهبهم، ومن خلال بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة سنوفر لهم الفرص في محافظتهم.