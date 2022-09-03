وجبات «طعمية» تتسبب في تسمم 90 شخصا بالعراق

أعلنت شرطة «ميسان» جنوبي العراق، تسمم نحو 90 شخصا بأحد المطاعم الشعبية في قضاء المجر الكبير بالمحافظة، جراء تناولهم وجبات الفلافل، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وفقا ما نقلته شبكة «سكاي نيوز».

إغلاق المطعم والتحقيق مع مسؤوليه

وقالت السلطات الأمنية، إن معظم المصابين بحالة جيدة، وخرج معظمهم من المستشفيات، كاشفة عن التحقيق مع المسؤولين عن المطعم الشعبي لمعرفة سبب حدوث التسمم، وأمرت بإغلاقه وفرض طوقا عليه.

وذكر طبيب من مستشفى قضاء المجر العالم، أن أعراض التسمم التي بدأت على المصابين، هي الغثيان والتقيؤ وألم في البطن وإسهال حاد، ولكن المستشفى أعطاهم العلاج اللازم وخرج أغلبهم، وباقي الحالات تستكمل العلاج. وشخص الطبيب الحالة الأولية، إلى وجود ملوثات في الطعام كالفيروسات والجراثيم المعدية.

حوادث التسمم متكررة في العراق

وتنتشر مطاعم الفلافل بشكل كبير في أغلب المحافظات العراقية، حيث أنها تعد من الأكلات الشعبية ويتناولها جميع الفئات بسبب القيمة الغذائية العالية والكلفة القليلة.

وهذه ليست أول مرة تسبب فيها الفلافل حالات تسمم في العراق، حيث شهدت محافظة ميسان في شهر نوفمبر الماضي تسمم أكثر من 250 شخصا، ووفاة شخص.