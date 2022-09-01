بايدن يدعو «الكاظمي» إلى إجراء حوار وطني في العراق

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس وزراء دولة العراق، مصطفى الكاظمي، عبر اتصال هاتفي منذ قليل، على إجراء حوار وطني في دولته، الذي شهدت أحداث عنف خلال الأيام الماضية.

وذكر البيت الأبيض في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، أن الرئيس الأمريكي حث العراقيين على السعى لحل الأزمة السياسية الحادثة في بلادهم، منذ عدة أشهر، من خلال الحوار.

ورحب بايدن والكاظمي بعودة الأمن في شوارع العراق مرة أخرى، وسط دعوة منهما إلى الانخراط في حوار وطني لصياغة طريق مشترك للمضى فيما يتفق مع الدستور والقوانين العراقية.

مناوشات في العراق

وحاصر أنصار السياسي العراقي البارز، مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد واقتحموا البرلمان وقصر الرئاسة، ما دفع قوات الأمن لاستخدام غاز مسيل لتفريق المحتشدين، ونتج عن هذه الأحداث وفيات وإصابات من الطرفين، ما دعا دولة العراق إلى إعلان حالة حداد في البلاد لمدة 3 أيام، وسط أزمة سياسية يعيشها البلد الذي يمتلك أحد أكبر آبار النفط في العالم.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 200 في اشتباكات عنيفة اندلعت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، يوم الاثنين الماضي، بعد إعلان رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر انسحابه من الحياة السياسية.

سقوط 4 صواريخ على المنطقة الخضراء

فيما قالت قوات الأمن العراقية، أمس الأول الثلاثاء، إن أربعة صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، ما ألحق أضرارا بمجمع سكني، وتعقد الحكومة العراقية اجتماعاتها في القصر الجمهوري، واضطر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتعليق الاجتماعات فيه بعد محاولة المحتجين اقتحامه، الذي حث مقتدى الصدر على المساعدة في الانسحاب من المؤسسات الحكومية.