قيس عبدالفتاح: فيفي عبده جدعة وسعاد حسني إنسانة جدا.. والفن لا يعرف الواسطة

قال قيس عبدالفتاح إنَّه شارك في فيلم «السلم الخلفي» مع فيفي عبده ونور الشريف وميرفت أمين وغيرهم من النجوم، مضيفًا أنذض «فيفي عبده كانت مغمورة، وكنا بنصوّر في شارع محمود عزمي في الزمالك، وكان معايا غسان مطر وعزمتني أنا وهو، كانت جدعة وهي لسة في بداية حياتها».

وأضاف «عبدالفتاح» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع بسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية: «لما نحكم على حد نحكم عليه من البداية، والفن له احترامه».

أجر تعجيزي

وأشاد بدور عادل إمام في فيلم على باب الوزير، مؤكدًا أنَّه قدم الشخصية بشكل رائع، متابعا أنَّه بعدما نجاح الفيلم عرض عليه المخرج أحمد يحيى المشاركة في فيلم حتى لا يطير الدخان: «طلبت 25 ألف جنيه، وكانوا يومها يجيبوا 5 عربيات على الزيرو، كان مبلغ تعجيزي وقتها عشان كانوا عاوزين يحطوني في قالب معين وهو الشاب الارستقراطي، وأحمد يحيى قال لسعيد صالح إني رفضت، لكن الحقيقة أنا مرفضتش لكن احترمت نفسي».

وقال قيس عبدالفتاح، إن الفنانة سعاد حسني أحبها كل من مثّل معها، مشيرًا إلى أن فيلم خلي بالك من زوزو: «أنا حبيتها جدا، وكانت إنسانة جدا، وإحنا ماشيين لما نلاقي بتاع الدرة ناكل درة، وتشتري عرقسوس من بتاع العرقسوس، وفي أخر الليل تقولي بطني وجعاني».

صلة قرابته من صلاح ذو الفقار

وتطرق «عبدالفتاح»، «ولاد بنت عمة والدتي صلاح ذو الفقار وعز ومحمود ذو الفقار، وكانت جدتي لوالدي هي نبيهة أباظة»، متابعًا «رغم أن عائلتي الأباظية والذو فقارية إلا أنني لم استغل ذلك، لدرجة أنني عندما تعاونت مع صلاح ذو الفقار طلبت من المخرج ألا يقول إننا أقارب».

وواصل: «رشدي أباظة كان حبيبي وأنا مطلبتش الواسطة، الفن مفيهوش واسطة، وكل حاجة بتبان والجمهور بيحس وبيعرف»، مشيرًا إلى أنَّ أشقائه الأربعة أطباء، كما أنه قُبل في كلية الطب لكنه فضّل الفن على دراسة الطب.