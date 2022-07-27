في ذكرى وفاته.. كواليس فيلم «الأقوياء» الذي لم يكمله رشدي أباظة

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان رشدي أباظة الذي رحل عن عالمنا في 27 يوليو عام 1980، ويعد أيقونة بارزة في تاريخ السينما والفن المصري بصفة عامة، كما أنه وقف أمام أهم نجوم ونجمات السينما.

أعمال كثيرة قدمها الفنان الراحل رشدي أباظة في مجال السينما وصفت بحياة الرفاهية في مجال الفن، وعلى الرغم من ذلك فإن اللحظات الأخيرة في حياة «دنجوان» السينما كانت تكشف العديد من الأسرار والمآسي التي تعرض لها بسبب ظروف المرض التي حلت به قبيل وفاته بأشهر عدة.

كواليس فيلم «الأقوياء»

في العام نفسه الذي توفي فيه، كان الفنان رشدي أباظة يصور فيلمه «الأقوياء» ولكن وافته المنية أثناء التصوير بعد تزايد المرض عليه وذلك بحسب ما كشفته الفنانة «هياتم» في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، أن المخرج اضطر للاستعانة بالفنان صلاح نظمي لتقديم باقي مشاهده من زاوية بعيدة.

وتابعت «هياتم» أن معظم مشاهدها مع رشدي أباظة قبل أن يرحل قد اكتملت، كما أن الفيلم عرض بالفعل في العام نفسه الذي توفي فيه الفنان رشدي أباظة: «رشدى أباظة مات أثناء الفيلم وكمل بداله صلاح نظمي بس أنا الحمد لله كانت مشاهدي مع رشدي اكتملت».

أعمال الفنان رشدي أباظة

وقدم الفنان رشدي أباظة خلال مشواره الفني ما يقارب من 70 عملا سينمائيا، ومن أبرزها: الطريق، حكايتي مع الزمان، جميلة بوحيرد، صغيرة على الحب، شروق وغروب، تمر حنة، في بيتنا رجل، صراع في الجبل، الحب الضائع، أولاد الشوارع، شىء في صدري، سبع الليل، آه من حواء، ابنتي العزيزة، الزوجة 13، لا وقت للحب، حياة أو موت، وادي الملوك، عروس النيل، لمن تشرق الشمس، أين عقلي، أذكياء لكن أغبياء، عالم عيال عيال.