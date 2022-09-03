تعرف على برنامج «نوفي» للمشروعات الخضراء.. يدعم الغذاء والطاقة

انعقد اجتماع بين الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، وكان من أبرز ما تمت مناقشته الدعم الأمريكي لبرنامج «نوفي NWFE» المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي.

وأكدت وزيرة البيئة خلال لقاء كيري، أن الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لدعم برنامج نوفي سيعلن عنه خلال مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل فما هو برنامج نوفي؟

ما هو برنامج نوفي؟

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن نوفي هو منصة وطنية استثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي وتم الإعلان عنها يوليو الماضي، في إطار خطة الدولة لجذب التمويل والاستثمار بمشروعات المناخ والذي يضم 9 مشروعات ونحن هنا نتحدث عن قضايا الطاقة والمياه والغذاء ونتمنى تقديم نموذج يحتذى به للتحول نحو الطاقة المتجددة في مجالات عدة مثل الزراعة وكيفية تحلية المياه باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ما يوفر مياه للزراعة وبذلك نكون وفرنا المياه والغذاء في آن واحد ونجحنا في تحقيق توازن مبهر من خلال عمل برنامج يبدأ بالتخفيف من الانبعاثات باستخدام موارد الطاقة الجديدة والمستدامة منخفضة الانبعاثات، وفي ذات الوقت سعينا للتكيف مع التغيرات المناخية وآثارها من نقص موارد مياه وغذاء بتوفير بدائل وحلول ووفرنا المياه واستخدمناها بالزراعة فوفرنا الغذاء.

تحقيق نمو اقتصادي ضمن الخطة الوطنية للمشروعات

وأضافت الوزيرة في تصريحات لـ«الوطن»: «نتمنى خلال فترة المؤتمر من خلال برنامج نوفي أن نستطيع حشد التمويل على مستوى مشروع أو اثنين تجريبيا، ولكن على مدى واسع ففوائد المؤتمر أنه يعالج مشاكل التمويل اللازم للمشروعات الخضراء ويتيح علاج مشكلة التمويل ويتيح الفرصة للجميع ليكون مشاركا كما سيمنح الفرصة لبرامج الأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني أو منح وستتيح للبنوك الدولية تقديم قروض بفوائد قليلة، كل ذلك خلال أيام المؤتمر، وعلى المدى البعيد خلال عام من رئاسة مصر للمؤتمر حتى تسليمه لدولة الإمارات سيتاح لنا تنفيذ خطة استثمارية وليس 9 مشروعات فقط.