البيئة: أمريكا مستعدة لتمويل مشروع استبدال محطات الكهرباء وبرنامج تحلية المياه بمصر

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشؤون المناخ، لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وأمريكا، في ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، على هامش مشاركتها في اجتماع وزراء البيئة والمناخ بمجموعة العشرين المنعقد بإندونيسيا بحضور السفير أيمن ثروت، ممثل وزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة، مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية.

المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ اللقاء تناول سبل دعم مصر ببرنامج المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي، والتي تعرف باسم «نوفي NWFE»، والتي تعد برنامجا وطنيا ومنهجا إقليميا للربط بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا وخاصة، فيما يتعلق باستبدال 17 محطة كهرباء تعمل الغاز الطبيعي بـ10 جيجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجار دراسة البرنامج من بنك الإعمار والتنمية الأوروبي وعدد من الجهات المانحة، على أن يقدم جزءا كمنحة وجزءا آخر كتمويل ميسر واستثمارات من القطاع الخاص بتكلفة 10 مليارات دولار.

التحول الأخضر

وأوضحت وزيرة البيئة، أنّه سيتم الإعلان عن الاتفاق المصري الأمريكي ودعم دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات التمويل الدولية أثناء مؤتمر المناخ المقبل بشرم الشيخ، لافتة إلى وجود تكامل بين الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة والزراعة والغذاء والمياه، حيث جرى استعراض إمكانية تمويل برنامج تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية التي تعد فرصة لإدراج القطاع الخاص فيها، إلى جانب استخدام محاصيل قادرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخي، الذي يشكل مسار عمل للتحول الأخضر لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

كما تناول اللقاء إمكانية مشاركة الجانب الأمريكي في دعم مساندة مبادرة الزراعة، المقرر أن تطلقها مصر بمؤتمر المناخ المقبل، كما جرى التباحث بشأن المخرجات المتوقعة من مؤتمر المناخ cop27، وذلك فيما يخص برنامج التخفيف المزمع إصدار قرار به فى مؤتمر شرم الشيخ، وموضوع الخسائر والأضرار لدفع جدول الأعمال وتوفير حلول غير تقليدية للتحديات كافة من أجل الأجيال المقبلة.

من جانبه، رحب جون كيري، بالمبادرات المصرية والاستعدادت لمؤتمر المناخ، مؤكدا دعمه لمصر لإنجاح مؤتمر المناخ المقبل، خاصة أنّه مؤتمر للتنفيذ، كما أكد أنّ مصر من الدول التي تسير على الطريق الصحيح للتحول الأخضر، والذي يعني مزيد من فرص الوظائف الخضراء، مشيرا إلى ضرورة توحيد العالم في مواجهة التحديات العالمية للتغيرات المناخية لأنه الطريق لتحقيق الطموح العالمي.

وأكد المبعوث الأمريكي للمناخ، الاهتمام بمشروع استبدال محطات الكهرباء، معربا عن الاستعداد للمشاركة في تمويل المشروع، وإمكانية تمويل برنامج تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، إضافة إلى إمكانية التمويل والمساندة الأمريكية للمبادرة المصرية الخاصة بالزراعة، والتي سيتم الإعلان عنها بالمؤتمر.

برنامج نوفي

يذكر أنّ برنامج «نوفي»، أعدّته وزارة البيئة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات الفنية والمعنية، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيا 2030، والتي نتج عنها حزمة من المشروعات والتي تم تصنيفها ودمجها لتكون مشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء، وجرى تسميتها ببرنامج «نوفي».