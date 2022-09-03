ماراثون دراجات إيطالي بمشاركة 150 متسابقا في شرم الشيخ أبريل 2023

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استضافة مدينة شرم الشيخ، سباق الدراجات لراكبي الدراجات الإيطاليين، وذلك بعد استضافة المدينة لقمة المناخ، موضحا أن السباق يسعى للترويج والتنشيط السياحي للمقاصد السياحية بجنوب سيناء.

وقال المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، إن شرم الشيخ، المقصد السياحي الأول للسياح الإيطاليين، موضحا أن السباق سيكون فرصة لتنشيط الإيطالية حركة السياحة بمدينة السياحة شرم الشيخ.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقده المحافظ أمس، بمدينة شرم الشيخ بحضور «ميكايلى ادامي»، منظم سباق الدراجات الإيطالي، ومحمد الرهوان مدير شركة مصر للسياحة بشرم الشيخ.

موعد انطلاق سباق الدراجات

قال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تحديد موعد انطلاق السباق لراكبي الدراجات الإيطاليين، إذ تقرر إقامة السباق أبريل 2023، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون عدد المشاركين من 100 إلى 150 متسابق من إيطاليا وجنسيات مختلفة.

وتابع أن الشركة المنظمة، قسمت السباق على مراحل، بحيث تكون شرم الشيخ نقطة البداية والنهاية للسباق.

مراحل سباق لراكبي الدراجات

أكد اللواء خالد فودة أنه سيجر تحديد خط السير على أربعة مراحل يبدأ من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة طور سيناء كمرحلة أولى والمبيت بها، والمرحلة الثانية من مدينة الطور إلى مدينة سانت كاترين والمبيت، والمرحلة الثالثة منها إلى مدينة دهب والمبيت بها، والمرحلة الرابعة منها إلى مدينة شرم الشيخ كمحطة أخيرة، وسيجر التنظيم عن طريق شركة مصر للسياحة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

أهدى المنظم الايطالي تي شيرت السباق، وشعار النقابة الإيطالية لمحافظ جنوب سيناء، وأهداه المحافظ شعار علم مصر والمحافظة.