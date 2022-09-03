متحف شرم الشيخ يعرض 3 قطع أثرية للتصويت على «فيس بوك».. لاختيار الأفضل

متحف شرم الشيخ الجديد أصبح من المتاحف التي تستقبل سنويا آلاف السياح كل عام معظمهم من الأجانب والعرب لمشاهدة القطع الأثرية الخاصة والتي تمثل كل العصور.

الدكتور محمد حسانين مدير متحف شرم الشيخ قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المتحف عرض في شهر سبتمبر 3 قطع أثرية للتصويت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لاختيار الأفضل بينها تحت عنوان «الكاتب المصري القديم».

طريقة التصويت للقطع الأثرية

أوضح مدير متحف شرم الشيخ أنه جرى عرض قطع أثرية للتصويت لاختيار قطعة الشهر المميزة تخص الكاتب المصري القديم لشهر سبتمبر 2022م على أن تكون وسيلة التصويت من خلال عمل «like» أعجبني للقطعة المختارة أو عمل «Comments» برقم الصورة.

أضاف أن هذه الفكرة اعتاد عليها المتحف شهريا لإشراك المجتمع المحلي في اختيار الافضل، وقال إنها تلاقي مردودا جيدا لدى المواطنين لأنهم قبل اختيار الأفضل يقرأون تاريخ وأهمية القطعة الأثرية المعروضة للتصويت.

تفاصيل القطع الأثرية للكاتب المصري القديم

１- تمثال الكاتب «بادي آمون نب نسوت تاوى»، يذكر النص المنقوش على نقبة «بادى آمون نب نسوت تاوى» أنه كان كاتبا في معبد الآلهة «موت» واحد كهنة المعبود «بتاح» ونراه جالسا وقد ثنى ساقه اليمنى أسفله، ووضع يديه على ركبتيه.

أوضح أنه من التماثيل التي خرجت من خبيئة معبد الكرنك، العصر المتأخر، الأسرة السادسة والعشرين، الحجر الجيري.

２- تمثال لكاتب يدعي «رع حتب» من عصر الدولة القديمة، الأسرة الخامسة، كانت وظيفة الكاتب من الوظائف المرموقة في مصر القديمة، وقد شغل «رع حتب» وظيفة كاتب الوثائق الملكية في الأسرة الخامسة وتدل خامة التمثال الصلبة وبقايا الألوان على مكانة صاحبة لدى الملك.

التمثال ينتمي إلى الدولة القديمة، الأسرة الخامسة، مصنوع من حجر الجرانيت.

３- محبرة خشبية هي أداة من أدوات الكاتب المصري القديم وهو عبارة عن عدد 2 قطعة خشبية مستطيلة الشكل.

الأولى عبارة عن تجويفين مستطيلين أحدهما مغطى بغطاء متحرك والتجويف الآخر مكان لحفظ الأقلام ويحوي قطعا خشبية أجزاء من هذه الأقلام ويوجد تجويفين صغيرين بهما آثار ألوان أحمر وأسود.

الثانية بها تجويفان مستطيلان أحدهما مغطى بغطاء متحرك والثاني مكان لحفظ الأقلام ويوجد تجويفان صغيران، تنتمي إلى العصر المتأخر.