تفاصيل محطة الدراجات التشاركية بشرم الشيخ.. تسهل حركة السياح والمواطنين

يعتبر مشروع الدرجات التشاركية واحدًا من المشروعات المستخدمة في المناطق السياحية، لتسهيل حركة التنقلات، وتخفيض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تسهيل حركة السياحة

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء في تصريح لـ«الوطن»، إن المشروع هدفه هو تسهيل حركة السياحة والمواطنين باستخدام هذه الدراجات، لاستكمال منظومة المدينة الخضراء بشرم الشيخ، موضحًا أنه سيجري إنشاء أكثر من محطة في أماكن مختلفة.

تفاصيل تطبيق badel للدرجات التشاركية

وكشف المحافظ عن طريقة استخدام هذه الدرجات باستخدام الكروت الذكية التي ستتوفر بالمدينة، موضحًا أن هناك تطبيق للهاتف المحمول يطلق عليه badel، ومن خلاله يمكن للسائح والمواطن حجز دراجة باستخدام باركود.

وأوضح أنه تفقد تشغيل أول محطة بالسوق التجاري لتشغيل الدرجات التشاركية، في إطار الاستعدادا لاستضافة شرم الشيخ مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.

رافقه في الجولة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وأكد المحافظ أن مدينة شرم الشيخ أصبحت تتبنى مشروعات الاستدامة التي تحافظ علي البيئة وتحقق المنظومة الخضراء، مشيرًا إلي أن هذا المشروع ضمن المنظومات الذكيه والتحول الرقمي في مجال النقل المستدام؛ التي جرى تنفيذها في المدينة حيث يستطيع المقيمين استخدام الدراجات التشاركية عن طريق تطبيق badel بمسح الرمز الموجود على الدراجه واستخدامها.