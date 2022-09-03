كوبري البلينا يقضي على زحام مزلقان السكة الحديد.. حياة كريمة لأهالي سوهاج

حظى مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، بنصيب من التطوير ضمن مبادرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تعمل على قدم وساق لرفع المعاناة والمشقة عن كاهل المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد، من خلال كوبري البلينا العلوي، وهو محور مهم لتحقيق السيولة المرورية وربط مركز البلينا بدار السلام وقنا.

يربط كوبرى البلينا العلوي بين طريق مصر أسوان الزراعي وطريق ترعة أم الطبول، مارًا أعلى ترعة نجع حمادي الغربية وشريط السكة الحديد، وبلغ طول الكوبري 1834 مترًا وعرض 22 مترًا، كما يضم الكوبري حارتين في كل اتجاه، ويهدف إلى ربط شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعي والسكة الحديد وترعة نجع حمادي الغربية.

كوبري البلينا العلوي لتسهيل الحركة المرورية

ويتميز كوبري البلينا العلوي بعدة مطالع ومنازل لتسهيل الحركة المرورية، و6 فتحات معدنية، ويخدم عشرات الآلاف من المواطنين من أهالي البلينا والأماكن المجاورة.

وقال إبراهيم محمد، يبلغ من العمر 33 عامًا، عامل ومقيم في مدينة البلينا في سوهاج أن كل سكان المدينة كانوا يعانون من المشقة عند ذهابهم إلى مدينة البلينا أو أثناء خروجهم منها؛ نظرًا لحالة التكدس والزحام داخل المدينة.

وأضاف على جمال، يبلغ من العمر 50 عامًا موظف، أن كوبري البلينا العلوي رفع عبء ومعاناة كبيرة استمرت لسنوات طوال، حيث كانت الطرق تتوقف بالساعات أمام مزلقان السكة الحديد، والآن بعد إنشاء الكوبري أصبحت مدينة البلينا تخلو من الزحام والتكدس.

رئيس مدينة البلينا: الدولة تعمل بكل قوة للتسهيل على المواطن

وقال لطفي محمد علي، رئيس مجلس مدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، إن الكوبري مثَّل حياة جديدة للمواطنين، تخلو من الزحام والتكدس، متابعًا أن الدولة المصرية تعمل بكل قوة لدعم المواطن المصري.