توفير 600 قطعة أرض لإقامة مشروعات «حياة كريمة» بسوهاج

عقد السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع أعضاء وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية للسبعة مراكز المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»؛ لبحث عدد من الموضوعات الخاصة بالمبادرة، والوقوف على آخر المستجدات، بحضور شريف أبو سحلي منسق عام وحدة المبادرة بالمحافظة، ونواب رؤساء مراكز ومدن «طما، والمراغة، وساقلتة، ودار السلام، والبلينا، وجرجا، والمنشأة.

إزالة أي معوقات وتحديث البيانات

وأكد نائب المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة اليومية لجميع مشروعات المبادرة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات، وتحديث البيانات بكل دقة، والتواصل والتنسيق المستمر بين الوحدات المركزية لحياة كريمة، والوحدة الرئيسية بديوان عام المحافظة.

تخصيص قطع أراض لإقامة المشروعات

واستعرض الاجتماع موقف تخصيص قطع الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة المواطن بسوهاج، وفقا للاشتراطات والمعايير المطلوبة، حيث تم الانتهاء من توفير أكثر من 600 قطعة أرض ما بين أراضي أملاك دولة وتبرعات أهالي؛ لإقامة المشروعات في مختلف القطاعات.

التوثيق الإعلامي لمشروعات المبادرة

وتناول الاجتماع أيضا مناقشة ضرورة التوثيق الإعلامي لكل الأعمال التي تم إنجازها في كل مركز، وكذلك تشكيل مجموعات عمل لمتابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على سلامة المواطنين، والعاملين بالمشروعات، وزيارة المواقع على الطبيعة، وعرض تقرير أسبوعي بما يجري من أعمال عل أرض الواقع.