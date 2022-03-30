ارتفاع مشروعات حياة كريمة بسوهاج إلى 1795 باستثمارات 45 مليار جنيه

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن إجمالي عدد المشروعات المدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى بسوهاج ارتفع إلى 1795 مشروعا في 21 قطاع خدمي مختلف، بتكلفة تصل إلى 45 مليار جنيه، موزعة على 181 قرية، و 1123 نجع وتابع، بعدد 7 مراكز بنطاق المحافظة وهي " البلينا، جرجا، المنشاة، دار السلام، ساقلتة، طما، المراغة".

366 مشروعا في قطاع الكهرباء

وأوضح "الفقي" أن إجمالي عدد مشروعات الصرف الصحي المدرجة بمبادرة حياة كريمة بلغ 456 مشروعا، وتم البدء الفعلي بكافة المشروعات، كما تم بدء العمل في 137 مشروعا لمياه الشرب، مشيرا إلى العمل في 125 مدرسة في قطاع التعليم، كما وصل عدد مراكز خدمات المواطنين والمجمعات الزراعية المدرجة ضمن المبادرة 60 مشروعا، وتم البدء الفعلي في كامل المشروعات، بالإضافة إلى البدء في إنشاء وتطوير 48 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة، و366 مشروعا في قطاع الكهرباء، و30 مشروعا في قطاع الطرق، وذلك بمختلف القرى والتوابع المستهدفة، لافتا إلى الانتهاء من بعض المشروعات في قطاعات مختلفة.

أكبر مبادرة في التاريخ المصري لتغيير قرى الريف إلى الأفضل

وثمن المحافظ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري كأكبر مبادرة في التاريخ المصري لتغيير قرى الريف إلى الأفضل، وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا في كافة المجالات "الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والصحية"، بالإضافة إلى استغلال طاقات الشباب وقدراتهم لتطوير المجتمع، واستخدام الموارد المحلية في التنفيذ، من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية القيادة السياسية " مصر 2030 ".