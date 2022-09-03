مصرع شخصين وإصابة 31 آخرين إثر انقلاب سيارة في أخميم بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 31 إثر انقلاب سيارة نصف نقل كان يستقلها مجموعة من العمال على طريق مدينة أخميم الجديدة بسوهاج، وجرى نقل المصابين للمستشفى وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

انقلاب سيارة على طريق أخميم

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بانقلاب سيارة، وعلى الفور تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 31 عاملا ومصرع عاملين، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وعلى الفور توجه الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، للمستشفى الجامعي لتفقد حالات المصابين في حادث طريق أخميم الجديدة، حيث اطمأن على تواجد كل الطاقم الطبي والتمريض، وتوافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين.

استعدادات المستشفى لعلاج الضحايا

وشدد رئيس الجامعة على تسخير المستشفى لكل إمكاناته لإسعاف الحالات وعلاجها، مشيراً إلى استعداد المستشفى للتدخل الجراحي على الفور في الحالات التي تحتاج لذلك.

وأوضح رئيس الجامعة أن الحالات التي استقبلها مستشفى الجامعة بلغت 31 مصابا بجروح وكدمات وكسور، بالإضافة لمصرع شخصين.