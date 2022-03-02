مصرع عامل في حادث تصادم على كوبري أخميم بسوهاج

شهدت دائرة قسم ثان سوهاج، مصرع عامل في العقد الثاني من العمر مصرعه، إثر حادث تصادم أعلي كوبري أخميم، نتيجة اختلال مقود القيادة بيده اصطدم بالحواجز الموجوده بمنتصف الكوبري ما أدى إلى عبوره للجهة المعاكسة والإصطدام بسيارة «ربع نقل»، ما تسبب في وفاته.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم ثان سوهاج، يُفيد بمصرع عامل في حادث تصادم أعلى كوبري أخميم دائرة القسم.

اختل مقود القيادة بيده

وبالفحص تبين أنه أثناء سير الدراجة البخارية قيادة «أحمد. ه. م. م. ع»، 17 عاما، عامل بمطعم، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، اختل مقود القيادة بيده واصطدم بالحواجز الموجوده بمنتصف الكوبري ما أدى إلى عبوره للجهة المعاكسة والاصطدام بسيارة «ربع نقل»، قيادة) عصام ف س ب»، 33 سنة، مندوب مواد غذائية، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد قائد السيارة ووالد المتوفى «هاني م م ع»، 47 عاما، موظف ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، ونفي الأخير الشبهة الجنائية.

وأكد شاهد الواقعة «حسام. م. س. ف»، 25 عاما، عامل ديلفري بذات المطعم، ويقيم أبو دائرة القسم بمضمون ما تقدم.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.