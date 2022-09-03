الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة على طريق «أخميم الجديدة».. 33 إصابة ووفاة

تنشر «الوطن» الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق مدينة أخميم الجديدة بسوهاج، والذي تسبب في مصرع شخصين وإصابة 31 آخرين.

انقلاب سيارة نقل على طريق أخميم

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بمصرع شخصين وإصابة 31 آخرين إثر انقلاب سيارة نصف نقل كان يستقلها مجموعة من العمال على طريق مدينة أخميم الجديدة بسوهاج، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

12 سيارة إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، بينما انتقل الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، للمستشفى الجامعي لتفقد حالات المصابين في حادث طريق أخميم الجديدة، حيث اطمأن على تواجد الطاقم الطبي بأكمله والتمريض، وتوفر المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين.