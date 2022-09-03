تعاون مع الاتحاد الأفريقي لتحسين أداء الخدمة العامة والحكومات المحلية

بحث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع سفير بعثة الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل ذات الصلة، بحضور عدد من قيادات البعثة والوزارة.

وأكد وزير التنمية المحلية، عمق العلاقة التاريخية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى حرص العديد من الدول الأفريقية على إيفاد ممثلين رفيعي المستوى للمشاركة في اجتماعات اللجنة الثامنة للاتحاد الأفريقي، حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية على المستوى الوزاري أو سكرتارية الاتحاد الأفريقي، وهو ما يؤكد عمق العلاقات.

وزير التنمية المحلية: حريصون على دعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات

وأشار آمنة، إلى أن إدارة الاجتماعات، تمت على أكمل وجه بالتعاون والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والوزارات الشريكة في الحكومة المصرية، وعلى رأسها الخارجية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على سعى الدولة على إطلاق طاقات العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة في الكثير من المجالات، التي تهم مواطني القارة وعلى رأسها مجال التنمية المحلية، بخاصة وأن الوزارة استضافت خلال الأسابيع الماضية دورة تدريبية رفيعة المستوى لكوادر التنمية المحلية من 17 دولة أفريقية، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

ومن جانبه، تقدم سفير بعثة الاتحاد الأفريقي، بالشكر لوزير التنمية المحلية على الاستضافة المصرية الناجحة لاجتماعات الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد، حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام بالقاهرة.

كما أعرب سفير البعثة، عن سعادته بأن يتم هذا الاجتماع رفيع المستوي بهذا القدر من الأهمية، بحضور 25 وزيراً للتنمية المحلية والإسكان والتخطيط والإصلاح الإداري والخدمات العامة بدول قارة أفريقيا، وبنكولي ادياو، مفوض الشئون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي، وسكرتارية الاتحاد وعدد من كبار المسئولين والخبراء بالدول الأفريقية.

الاتحاد الأفريقي: مؤتمر موسع للاستفادة من خبرات «حياة كريمة»

وأكد السفير، أن بعثة الاتحاد الأفريقي بالقاهرة تعمل مع وزارة التنمية المحلية لعقد مؤتمر موسع لعرض مبادرة "حياة كريمة" على أبناء القارة الأفريقية، مشيدا بحسن إدارة جلسات الاجتماعات بالقاهرة خاصة الجلسة التي أدارتها مصر، وتم خلالها بحث بنود اتفاقية انشاء المجلس الأعلى للسلطات المحلية كأحد الإدارات الهامة المرتقبة في الاتحاد.

وأشار إلى رغبته في تبنى وزارة التنمية المحلية جدول أعمال اللجنة الثامنة بوصفها أحد أهم لجان المنظمة الأفريقية، ومتابعة ما صدر عنها من قرارات خاصة ما يتعلق بتطبيق إعلان القاهرة، معرباً عن حرص سكرتارية الاتحاد الأفريقي على تحقيق هذا التواصل وتبني مصر في الإطار الأفريقي العديد من المبادرات التي طرحت خلال الاجتماعات، بخاصة ما يتعلق بمبادرة "حياة كريمة" وتقديم هذه التجربة الرائدة للأشقاء في القارة.

«التنمية المحلية»: تعزيز الشراكة مع الكاميرون للاستثمار في الأخشاب وصناعة الأثاث

وفي السياق ذاته، التقى وزير التنمية المحلية، نائب رئيس اتحاد مجالس ومدن الكاميرون، حيث نقل له تحيات وتقدير أوجستين تامبا رئيس الاتحاد.

وشهد اللقاء استعراض آخر تطورات التعاون بين الجانبين في مجال صناعة الأثاث، واستيراد الأخشاب واستغلال الميزات التنافسية لمصر والكاميرون في هذا المجال، حيث تتميز مصر بالريادة في مجال صناعة الأثاث إقليمياً وعالمياً وتحتل الكاميرون ترتيب متميز على مستوى الدول المصدرة لمختلف أنواع الأخشاب بالعالم، في إطار الاجتماعات التي عقدت على مدار الأشهر الماضية بين الوزارة والوفد الكاميروني والزيارات المتبادلة بين الجانبين.

وشدد آمنة على أهمية هذا التعاون المشترك في مجال الأخشاب والآثاث وفتح أفاق واعدة لتعاون اقتصادى واستثماري شامل، مؤكدا أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها العلاقات التجارية والاقتصادية فى علاقتها مع الأشقاء الأفارقة بقدر اهتمامها بالعلاقات السياسية الأخوية، وزيادة فرص الاستثمار للشركات المصرية بأفريقيا.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد المدن الكاميروني، حرص الاتحاد على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بفتح مجالات التعاون بين القطاع الخاص والحكومي في البلدين، فيما يخص مجال الأخشاب والأثاث والتنسيق الجيد مع الحكومة الكاميرونية في هذا الشأن.

ونوه بأن الجانب الكاميروني استكمل الدراسات الخاصة بتوطين استثمار هام قريب من الموانئ والغابات الشجرية في الكاميرون، مشيرا إلى أن الحكومة الكاميرونية ستقدم كل دعم ومساندة لإتمام الاتفاقات الثنائية في هذا الشأن.