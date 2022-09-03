مايفوتكش.. هدية الأهلي لـ وليد سليمان وصفقة جديدة منتظرة داخل الزمالك

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البداية من القلعة الحمراء، عرضت إدارة النادي الأهلي 3 مناصب داخل القلعة الحمراء على وليد سليمان، لاعب الفريق، للمفاضلة بينها، وذلك بعد إعلان «الحاوي» اعتزاله الملاعب بنهاية الموسم الكروي المنصرم.

عرضت إدارة النادي الأهلي على وليد سليمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 3 مناصب داخل القلعة الحمراء للمفاضلة بينها، وذلك بعد إعلان «الحاوي» اعتزاله الملاعب بنهاية الموسم الكروي الماضي.

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