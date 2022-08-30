كريم فهمي يودع وليد سليمان: «أخلص فعشقه الجمهور.. شكرًا يا آخر الموهوبين»

حرص الفنان كريم فهمي، على وداع وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، والذي أعلن اعتزاله كرة القدم، نهاية الموسم الجاري، الذي يختتم مشواره الكروي، مساء اليوم، أمام مباراة سيراميكا، في الأسبوع الأخير من الدوري.

ونشر كريم فهمي، عبر خاصية الـ«ستوري»، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة للاعب وليد سليمان، مُعلقًا عليها بقوله: «شكرًا يا وليد يا آخر الموهوبين.. لعيب أخلص فعشقه الجمهور.. شكرًا».

وكان كريم فهمي، قد كشف في وقتٍ سابق، عن مدى ارتباطه بكرة القدم، لاسيما وأنه كان من الناشئين بصفوف قطبي الكرة المصرية: «كنت لعيب كورة في الأهلي والزمالك ومنتخب مصر.. كنت ليبرو ومساك».

كريم فهمي يتعاقد على حكاية من مسلسل حدث بالفعل

في سياق آخر، تعاقد الفنان كريم فهمي، على بطولة إحدى قصص مسلسل «حدث بالفعل»، التي تحمل اسم «قرض شخصي» ومن المقرر بدء تصوير أولى المشاهد خلال الأيام المقبلة.

الحكاية إخراج هشام الرشيدي، وجار ترشيح عدد من الأبطال والمسلسل إنتاج مصري إماراتي شركة بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان واكتيف ميديا برودكشن ومنسق إعلامي يارا أحمد.