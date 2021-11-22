هل يعمل وليد سليمان ضمن جهاز موسيماني بعد الاعتزال؟.. مصدر يجيب

استقر وليد سليمان، مهاجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إعلان اعتزاله نهاية الموسم الكروي الجاري، مع نهاية عقده مع الأحمر، وعلم «الوطن سبورت» من مصدر داخل القلعة الحمراء أن اللاعب يدرس خطته في العام المقبل بعد اعتزال الملاعب.

وقال المصدر، إن وليد سليمان لم يستقر حتى الوقت الجاري على خطته بعد إعلان الاعتزال، إلا أنه قد حصل على وعد من مسؤولي الأهلي في الفترة الماضية بتولي أحد المناصب داخل قطاع الكرة في النادي.

وأجاب المصدر عن احتمالية عمل وليد سليمان ضمن الجهاز المعاون لبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، قائلا: «موسيماني يحب وليد سليمان كثيرا ويعتمد عليه في أكثر من مهمة خارج الملعب، لكن لم يتطرق في الوقت الجاري لتولي اللاعب منصبًا في الجهاز الفني».

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