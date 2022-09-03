اليوم.. انطلاق معرض «رؤى مصر القديمة» في بريطانيا

كشف معرض «رؤى مصر القديمة»، الذي يقام بدءًا من اليوم وحتى 1 يناير المقبل، في بريطانيا يكشف كيف ألهمت الفنون والتصميمات المصرية القديمة قرونًا من الإبداع.

تشكيل مصر للخيال الثقافي العالمي

وبحسب موقع مركز سينسبري، فإن المعرض يهتم بتشكيل مصر للخيال الثقافي العالمي، بداية من العصور القديمة، عندما تم تبجيل الهرم الأكبر كأحد عجائب العالم القديم، إلى مسرح كليوباترا وشكسبير، كما يستكشف هذا المعرض الرائد الارتباط الفني المستمر مع مصر القديمة ويرسم أشكالها العديدة عبر قرون من الفن والتصميم، كما يبحث المعرض في كيفية إعادة تخيل الزخارف والأنماط المرئية لمصر وإعادة ابتكارها بمرور الوقت، مما يكشف عن تاريخ متشابك بشكل وثيق مع سياسة الغزو في الأزمنة القديمة.

المعرض يتزامن المعرض مع ذكرى فك رموز الهيروغليفية

وتابع موقع المركز، أن المعرض يتزامن المعرض مع الذكرى السنوية لحدثين رئيسيين في عام 2022، هما الذكرى المئوية الثانية لفك رموز اللغة الهيروغليفية من قبل جان فرانسوا شامبليون ،والذكرى المئوية لاكتشاف هوارد كارتر لمقبرة توت عنخ آمون، كما يشمل المعرض الرسم والنحت والكتابة والموضة والهندسة المعمارية ، إلى جانب التصوير الفوتوغرافي والأفلام وفن التركيب.

ويضم المعرض الذي يقام في مركز سينسبري في نورويتش ببريطانيا، أكثر من 150 عملاً تتميز بزخارف مرتبطة بالثقافة المصرية القديمة ، كما يتضمن مجموعة واسعة من الوسائط، التي تشمل تصميم الأثاث مثل كرسي ويليام هولمان هانت المصري الذي يعود تاريخه إلى عام 1857، وحتى الأعمال المعاصرة، كما سيتم عرض مجموعة مختارة من القطع الأثرية المصرية القديمة من مجموعات مركز سينسبري ، بما في ذلك إناء مصري مزخرف يتراوح عمره بين عام 3600 وحتى 3000 قبل الميلاد، ونقوش حجرية تصور رؤوس أنثوية تعود إلى منتصف القرن الثالث عشر.

ومن المقرر أن يتم عرض أعمالاً لفنانين على نطاق واسع مثل جوشوا رينولدز، وهيكتور هوورو، ولورنس ألما تاديما، وديفيد هوكني، وكريس أوفيلي، إلى جانب أعمال لفنانين مصريين معاصرين ومعاصرين ، وتلك الاعمال نادرًا ما تُعرض في بريطانيا.