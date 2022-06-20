مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: مصر القديمة كان بها غابات مثل السافانا

كشف الدكتور حسن بصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، بعض الأسرار عن مصر القديمة، موضحًا أن المصريين القدماء، اهتموا بعلم الفلك، وبرعوا فيه بشكل كبير، وتوصلوا إلى الكثير من الأسرار الفلكية والكونية، واختاروا عدد من محاور المعابد القديمة، وفقا للحسابات الفلكية المناسبة.

وأضاف «بصير»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين شيرين عفت ورضوى حسن، مقدمتي برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc: «المصريون اختاروا أيام معينة لأنها تقع بالتزامن مع الاحتفالات الدينية والشعبية، ولدينا عدد من البرديات المصرية القديمة التي تمثل الشمس، لأنها الظاهرة الأبرز والأهم».

المطر كان يغزو الصحراء في مصر

وأشار مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إلى أنّ المطر كان يغزو الصحراء في مصر، وكان لديها بعض الغابات أشبه بالسافانا، ولما المطر قلّ نزل المصري القديم إلى وادي النيل، وكون القرية ثم الإقليم والصعيد ثم الدلتا، ولما جاء الملك مينا وحد الشمال والجنوب وأصبحت مصر الدولة المركزية الأولى في العالم.

وتابع: «المصري القديم اخترع ساعة الظل، ومن خلال المراقبة المدققة لحركة الشمس استطاع التعرف على الحركة الظهرية لها والتي يمكن أن تصل إلى درجة في الشمال والجنوب، وعرف الكثير من الكواكب والأجرام السماوية».

المصري القديم لم يكن منجما

وأردف، أن المصري القديم لم يكن منجما، بل كان دارسا، وبنيت حياتهم على العلم مثل الفلك، واحتفل المصريون القدماء بالعيد الثلاثيني، حيث يحتفل كل ملك في مصر القديمة بمرور 30 سنة على جلوسه على العرش، موضحًا أن بعض الملوك لم يلتزموا بـ30 سنة، فبعض الملوك أقاموا هذا الاحتفال نحو 4 مرات في حياتهم.