خطوات تحرير محضر أمام مباحث الإنترنت بسبب الابتزاز الإلكتروني

مع إقبال المواطنين على منصات السوشيال ميديا وقضاء أوقات طويلة عليها تتزايد معها أيضًا الشكاوى من الأشخاص غير الأسوياء الذين يستخدمون تلك المنصات أدوات في النصب والابتزاز سواء بالصور والفديوهات الخاصة أو حتى بالصور الشخصية التي يمكن فبركتها على صور وفيديوهات مخلة من أجل استخدامها كأوراق ضغط على شخص ما لتحقيق منفعة مالية أو جنسية.

خطوات تقديم البلاغ

شرح المحامي حازم محمد في حديثه لـ«الوطن» خطوات تحرير محضر أمام مباحث الإنترنت للحفاظ على حقك ضد المتهم وتتمل في عدة خطوات كالتالي:

- التوجه إلى وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية وتوجد في ميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية بالقاهرة الشخص بنفسه أو محاميه.

- الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عبر الأرقام 0224065052 -0224065051، أو عبر الخط الساخن 108.

- يمكن الاستعلام عن البلاغات المحررة أمام إدارة تكنولوجيا المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية من خلال العنوان الإلكتروني https://moi.gov.eg.

- إنشاء حساب على الموقع من أعلى الصفحة الرئيسية من خانة «تسجيل دخول».

- اختيار «إنشاء حساب جديد» ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.

- اختبار خدمة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات من الصفحة الرئيسية.

- الاستعلام عن بلاغك بإدخال الرقم القومي ورقم المحضر وتاريخ المحضر ومكان تحريره وقد تستغرق عملية تحديث البيانات 24 ساعة.

معلومات عن جرائم الانترنت

- تعد الجرائم الإلكترونية من الأشياء الحديثة التي يتعرض لها المواطنون في هذه الفترة من خلال الإنترنت، نظرًا للاستخدام المفرط والهائل للإنترنت ونشر الخصوصيات ومشاركتها بين الناس .

- تعرضت الكثير من الفتيات إلى الابتزاز عن طريق الحصول على تلك الصور والتلاعب فيها والتهديد بإعادة نشرها مرة أخرة.

- يكون هدف المبتز أو الجاني الحصول على مقابل مادي لعدم النشر أو مقابل معنوي أو غرض جنسي.