تصادم وانقلاب.. مصرع شخصين وإصابة 53 في حوادث متفرقة اليوم

أسفرت حوادث في مناطق متفرقة من الشرقية والمنوفية والقليوبية، اليوم الخميس، عن مصرع شخصين وإصابة 53 شخصا، بينهم إصابات خطيرة، جرى نقلهم إلى المستشفيات، لإنقاذ حياتهم.

ولقى شخصان مصرعهما، وأصيب 12 آخرين، اليوم، في حادثي تصادم ببلبيس وفاقوس.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب موتوسيكل بطريق الصالحية القديمة- أبو شلبي، ما أسفر عن مصرع شخصين.

كما تلقى إخطارا يفيد بانقلاب أتوبيس طريق بلبيس- السلام، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بكدمات وجروح وسحجات.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى السلام، وتحرر محضرين وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وأصيب 9 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل بمدينة الصالحية الجديدة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي المنوفية، أصيب 13 شخصا، اليوم، في حادث انقلاب سيارة أجرة بترعة كائنة بطريق "طنطا - تلا" وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين للمستشفيات.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد إبراهيم الدسوقي مأمور مركز شرطة تلا، بوقوع حادث علي طريق "طنطا - تلا" وإصابة 13 راكبا بجروح متوسطة وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي للعلاج اللازم .

وأكد مصدر أمني أن انفجار الإطار الأمامي للسيارة تسبب في اختلال القيادة في يد السائق وسقوطها في الترعة، وحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة .

وفي القليوبية، شهد طريق ميت الدريج كفر شكر بمحافظة القليوبية إصابة ٧ أشخاص إثر تعرض سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص للتصادم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق كفر شكر ميت الدريج.

وانتقل العميد عبد العظيم سعيد مدير إدارة مرور القليوبية وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة ٧ اشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الجامعة وتم رفع السيارات المتسببة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق .

كما أصيب 12 شخصا بطريق السلام الخانكة بمحافظة القليوبية، بسبب انقلاب أتوبيس أمام مصنع أكما، مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية بالطريق، وجري نقل المصابين لمستشفى السلام وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء فخر الدين العربي إخطارا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بانقلاب أتوبيس أمام مصنع أكما بطريق السلام الخانكة، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا، وتولت النيابة التحقيق.