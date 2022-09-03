السيسي يوجه بتوطين صناعة السفن وإنتاج مراكب صيد محلية حديثة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إذ تناول الاجتماع متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس، واطلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال عام 2021 - 2022.

وشهد الاجتماع عرض جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد، إذ وجه رئيس الجمهورية بتطوير تلك الجهود لإنتاج مراكب صيد تستخدم محلياً لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية التي تمّ تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها، وذلك كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حالياً، على أن تكون مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك، وذلك دعماً للصيادين ولقدرتهم على مضاعفة الإنتاج من الصيد.

7 مليارات دولار إيراد سنوي و1.32 مليار طن حمولة صافية

وأكّد الفريق أسامة ربيع أنَّ حفر قناة السويس الجديدة، والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها، عزّز قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة، ودعم الاقتصاد الوطني للدولة، إذ حقّقت القناة أرقامًا ومعدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها من حيث الإيراد السنوي الذي بلغ 7 مليارات دولار، وأعلى معدل عبور للسفن، وأعلى حمولة صافية بلغت قرابة 1.32 مليار طن، فضلاً عن النجاح في استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية والحمولة الضخمة.

محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة، وذلك في إطار الجهود المنتظمة فى رفع كفاءة البنية التحتية لقناة السويس بهدف زيادة وتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها.

‏كما استعرض الفريق أسامة ربيع استراتيجية هيئة قناة السويس لتنشيط حركة سياحة اليخوت وتطوير الموانئ الخاصة بها، وتدعيمها بكل اللوجيستيات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرات مصر كممر لاستقبال وعبور لليخوت نظراً لموقعها المتميز على البحرين الأحمر والمتوسط، خاصةً خدمات التزود بالوقود والكهرباء والمياه، والصيانة السريعة، وخدمات انتظار اليخوت وتخزينها فترة طويلة.