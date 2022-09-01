نواب: تعويم قناة السويس للسفينة الجانحة يضاف لنجاحات الجمهورية الجديدة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية قناة السويس الجديدة في ظل المكانة المميزة التي أحلتها في مجرى الملاحة الدولية، وأن جهود هيئة قناة السويس المستمرة وراء إعادة تعويم السفينة الجانحة في المجرى الملاحي، أمس، في وقت قياسي، وذلك بسواعد مصرية خالصة ومعدات وقاطرات الهيئة.

قناة السويس الجديدة تدعم الاقتصاد الوطني

أكد النائب الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الوقت القياسي الذي استطاعت فيه هيئة قناة السويس تحريك السفينة الجانحة أمس، ليس بجديد، وإنما يضاف لسجل نجاحاتها، فضلا عن الدور التاريخي الذي لعبته القناة على مر الأزمنة في إنقاذ مصر اقتصاديا بسبب توفير العملة الصعبة.

وقال «السعيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القيادة السياسية كان لديها رؤية مسبقة بأهمية إنشاء قناة السويس الجديدة لتكون داعمة للاقتصاد الوطني، وهذا ما حدث، إذ استطاعت لفت أنظار العالم في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها العالم، لتصبح مركزا لوجيستيا عالميا للإمداد والتموين، الأمر الذي ساهم في تسهيل حركة سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك موقعها وسط طرق الشحن الرئيسية بين مختلف الدول.

زيادة نسب السفن العابرة بقناة السويس

وأشار النائب الدكتور جمال السعيد، إلى أن قناة السويس الجديدة، أصبحت محل ثقة وأمان بين الممرات الملاحية الأخرى، وهو أمر يضاف للنجاحات التي تشهدها مصر في الجمهورية الجديدة، كما توقع استمرار نجاح قناة السويس الجديدة من خلال زيادة نسب السفن العابرة من دول العالم المختلفة داخل القناة، ما يحقق فائض من العملة الأجنبية.

من جانبه أكد النائب محمد زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن رجال هيئة قناة السويس استطاعوا التعامل مع السفينة السنغافورية الجانحة في المجرى الملاحة لقناة السويس، أمس، بشكل أبهر العالم، نظرا للوقت القياسي الذي تم خلاله إعادة السفينة للتعويم، لافتا إلى أن رجال الهيئة أصبح لديهم قدرة التحكم والتعامل مع هذه الأمور المتكررة.

وقال «زين الدين»، إن افتتاح قناة السويس الجديدة يعد بمثابة ترسيخ لموقع مصر اللوجيستي والتجاري، ويضاف إلى النجاحات المستمرة التي تشهدها الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان له رؤية واضحة بشأن تطوير محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة.

وأوضح عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن العالم كله يعيش أزمة غذاء بسبب نقص سلاسل التموين وإمداده، بينما لم تتأثر مصر بهذه المشكلة وذلك بفضل تسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد والتوريد في ظل الأزمات المتتالية التي تتعرض لها دول العالم.

وكانت السفينة السنغافورية العملاقة والتي تحمل اسم «AFFINITY V» قد جنحت داخل المجرى الملاحي لقناة السويس، وهي محملة بالنفط وقادمة من البرتغال، وفي طريقها إلى ميناء ينبع في المملكة العربية السعودية، ونجحت هيئة قناة السويس، في تعويم ناقلة البترول الجانحة بالمجرى الملاحي.